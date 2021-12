Environ 69 millions de personnes souffrent de malnutrition dans le monde arabe (FAO)

Environ 69 millions de personnes souffraient de malnutrition dans le monde arabe en 2020, a signalé, jeudi, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Entre 2019 et 2020, 4,8 millions d’habitants du monde arabe ont souffert de malnutrition, « dans toutes les classes sociales et dans des pays affectés ou non par un conflit« , a relevé la FAO dans un rapport.

Elle ajoute toutefois que les deux pays les plus touchés restent la Somalie où 59,5% des habitants souffrent de la faim alors que le fragile gouvernement fédéral fait face à une insurrection djihadiste depuis 2007 et le Yémen, en guerre depuis sept ans, où la faim touche 45,4% de la population.

Le Yémen détient également le triste record de l’anémie qui touchait, en 2020, 61,5% des femmes en âge de procréer.

Au-delà de ces cas sévères, « environ 141 millions de personnes n’ont pas eu accès à une alimentation adéquate, soit 10 millions de plus qu’en 2019« , a souligné le rapport de l’agence onusienne.

Avec cette nouvelle hausse, la faim a progressé de 91,1% dans le monde arabe ces 20 dernières années, a estimé la FAO.

(Avec MAP)