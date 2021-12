Erdogan appelle ses concitoyens à favoriser l’usage de la livre turque face aux devises

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé, vendredi, tous ses concitoyens à favoriser l’usage de la livre turque pour ne pas laisser les devises étrangères devenir les référents de l’économie du pays.

« Tant que nous ne prendrons pas notre propre monnaie comme mesure, nous sommes condamnés à perdre. Nous devons agir avec la Livre turque », a indiqué Erdogan lors de la 12ème assemblée générale de l’association des entrepreneurs ASKON, à Istanbul.

Il a notamment estimé que les fluctuations de ces derniers jours sur le marché des devises est dû aux mouvements de fin d’année, assurant que tout redeviendra normal tout de suite après le nouvel an.

« Nous usons de toutes nos forces et moyens pour installer et développer notre nouvelle économie basée sur l’emploi et la stabilité », a-t-il souligné, ajoutant que la production, l’emploi et les exportations sont les principaux moteurs de cette nouvelle politique économique.

Le dollar a enregistré une forte hausse ces dernières semaines face à la monnaie turque, avant de reculer substantiellement après des mesures prises par le gouvernement pour renforcer et favoriser l’épargne avec la Livre turque.

Avec MAP