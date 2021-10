Examen des perspectives de coopération entre l’ICESCO et l’Autorité de Bahreïn pour la Culture et les Antiquités

Le Secteur de la Culture et de la Communication dépendant de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) s’est entretenu, lundi 11 octobre 2021, par visioconférence avec Shaikha Hala Bint Mohammed Al Khalifa, Directrice générale de la culture et des arts au sein de l’Autorité de Bahreïn pour la Culture et les Antiquités, aux fins de discussion des perspectives de coopération entre l’Organisation et l’Autorité en matière de culture et de patrimoine.

Les participants à cette réunion ont débattu des mécanismes de développement de la coopération entre les deux parties, ainsi que de la nécessité d’une coordination pour la célébration de la Journée internationale de l’art islamique le 18 novembre. De même, il a été procédé à la présentation d’un certain nombre de programmes et d’activités.

→ Lire aussi : Série d’entretiens à Libreville du directeur général de l’ICESCO

Au cours de la réunion, Dr Mohamed Zinelabidine, Directeur du Secteur de la Culture et de la Communication à l’ICESCO, a évoqué les axes sur lesquels il est possible d’œuvrer régulièrement avec l’Autorité de Bahreïn, et ce, dans le cadre des deux projets « Voies de l’ICESCO vers l’avenir » et « ICESCO Créative ».

Il est à rappeler que l’ICESCO a célébré l’an dernier pour la première fois la Journée internationale de l’art islamique, après que l’UNESCO a proclamé le 18 novembre de chaque année journée de l’art islamique sur proposition du Royaume de Bahreïn.

( Avec MAP )