Expo 2020 Dubaï: le Maroc inaugure la semaine du climat avec un side-event sur l’hydrogène vert et ses applications

L’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles « IRESEN » a participé à l’Expo 2020 de Dubaï (EAU) durant la première semaine thématique dédiée au climat et à la biodiversité. A cette occasion, l’institut a organisé ce jeudi 7 octobre un événement parallèle (side event) sur l’Hydrogène Vert, sous le titre “Green Hydrogen : Key to Decarbonizing the Economy ?“.

Plusieurs experts ont participé à la rencontre et ont échangé sur les défis majeurs face au déploiement de la filière Power-to-X afin d’accélérer la décarbonation de nos économies.

IRESEN, AMEE et le Cluster GreenH2 ont mis en exergue le potentiel, les ambitions du Maroc en matière de production, d’utilisation et d’export d’hydrogène et de molécules vertes compétitives et les avancées concrètes, notamment :

Les actions de la Commission Nationale de l’Hydrogène coordonnées par le Ministère en charge de l’Énergie (études de potentiel, plan d’action,..),

Le lancement effectif du Cluster GreenH2 mettant en avant les efforts du secteur privé et les synergies avec les différentes parties prenantes,

La présentation des premiers projets pilotes lancés par l’IRESEN, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et leurs partenaires ainsi que la plateforme de recherche GreenH2A,

L’organisation de l’événement annuel “World Power-To-X Summit”, dont la deuxième édition se tiendra début décembre 2021 à Marrakech!

Plusieurs représentants d’entreprises et d’organisations nationales et internationales (MENA HYDROGEN ALLIANCE, IRESEN, AMEE, SIEMENS ENERGY, ENGIE, AAQIUS, ROLAND BERGER) ont participé à cet événement, qui fut un grand succès, grâce à la richesse des débats et des présentations des différentes intervenants.

L’événement a été également une occasion pour faire le point sur l’avancement des premiers projets pilotes de R&D et à l’échelle pré-industrielle des acteurs pionniers engagés dans la filière, en soulignant les principaux défis, humains, technologiques, économiques, environnementaux, fiscaux et réglementaires, auxquels devra faire face le passage de cet industrie à l’échelle du Giga-Watt.

Enfin, la rencontre a été clôturée par une recommandation envers les parties prenantes gouvernementales et privées, afin de promouvoir un partenariat international fort, engagé et équitable, entre futurs pays exportateurs et importateurs de l’hydrogène propre. Un partenariat gagnant-gagnant, dont les maîtres mots devraient être: renforcement des capacités, transfert de technologie et co-localisation de la valeur. A cet égard, en clôture, il a été même émis une idée de créer un “OPEC” de “l’Hydrogène Vert” (l’OHyEC), où siégeront également les pays importateurs. Un ‘cartel vertueux’ qui serait en mesure de nous amener vers une transition énergétique mondiale réussie, et une neutralité carbone universelle d’ici 2050.