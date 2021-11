L’Institut Cervantes de Casablanca et l’ambassade d’Espagne au Maroc présentent l’exposition « Rosumat, l’imaginaire hispanique dans les dessins d’artistes marocains », cette fois-ci en présentiel dans le patio de l’Instituto Cervantes de Casablanca, avec des tirages des dessins en grand format. Elle est ouverte au public depuis le 13 octobre.

Ce projet artistique, commissarié par Salah Malouli avec une conception graphique de Zakaria Latouri, reflète le regard libre, créatif et surtout personnel de 12 artistes marocains à la culture hispanique à partir de la bande dessinée et de l’illustration.

Plusieurs thèmes sont abordés par les artistes marocains dans cette aventure graphique autour du monde hispanique, de l’influence de Don Quichotte dans l’imaginaire collectif à la présence de l’espagnol et son influence sur le dialecte marocain «darija», en passant par l’impact de la musique et de la littérature hispaniques sur la culture marocaine contemporaine. A cette diversité thématique s’ajoute une autre de nature graphique, qui confère à ce projet une richesse en lien avec ce qui se passe actuellement dans la jeune scène marocaine de la bande dessinée et de l’illustration.

→ Lire aussi : Exposition virtuelle: « Rosumat, l’imaginaire hispanique dans les dessins d’artistes marocains»

Pour rappel, ce projet a été présenté virtuellement sur la page Instagram de l’Institut Cervantes de Casablanca (@institutocervantescasablanca) du 20 au 31 mai 2021 avec des publications sur des jours successifs; une publication avec chacune des œuvres des 12 artistes.

Le commissaire de ce projet, Salah Malouli (1979, Casablanca) est un expert dans la conception et la gestion de projets culturels dans le domaine de l’art contemporain, de la bande dessinée et de la culture numérique. Il est le directeur artistique des festivals de peintures murales et de street art Sbagha Bagha à Casablanca et Jidar à Rabat.

Artistes: Mohamed Touirs (Ed Oner); Reda Boudina (Rds); Fatima Ezzahra Khilad (Tima); Samir Toumi (Iramo); Reda Bouassria (Arcifere); Hicham Kaidi (Robo-ink); Mehdi Annassi (Machima); Yassir Kerbal (Seniorx); Dounia Derfoufi (Bellmesh); Moh Cherkaoui (Shergath); Majda Jarbili; Adam Belarouchia