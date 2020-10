Facebook et Instagram fusionnent leurs services, pour une messagerie plus optimale

Facebook et Instagram, deux réseaux sociaux appartenant à la même société mère Facebook, ont fusionné leurs services de messagerie et introduit de nouveaux paramètres et fonctionnalités.

Après plusieurs tests, ce projet s’est, ainsi, concrétisé à travers une nouvelle mise à jour permettant d’envoyer des messages sur Instagram depuis Messenger et vice-versa, a annoncé le groupe Facebook sur son blog. «Cette nouveauté est testée en ce moment dans certains pays, avant d’être par la suite accessible à travers le monde», précise le groupe dans un article.

En plus de cette refonte majeure des systèmes de messagerie d’Instagram et de Messenger, dix nouvelles fonctionnalités seront prochainement disponibles, notamment des messages éphémères (Vanish Mode), des «autocollants selfie», des emojis personnalisés, de nouvelles façons de bloquer les messages indésirables et l’introduction de la fonction «Watch Together» de Messenger, qui permettra à plusieurs utilisateurs de regarder des IGTV, des Reels, des vidéos durant un appel vidéo, explique l’article. Avec cette nouvelle mise à jour, l’utilisateur aura aussi le choix et le contrôle de gérer sa confidentialité, y compris les demandes de messages, le signal d’une activité suspecte et la possibilité de bloquer quelqu’un dans l’une des deux applications afin d’arrêter les messages et les appels indésirables, poursuit-on de même source.

Cette idée d’interopérabilité n’est pas inédite. En effet, Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, a annoncé au début de l’année dernière son souhait de lier à terme ses applications de Chat: Facebook Messenger, les Direct Message d’Instagram et Whatsapp.

Avec MAP