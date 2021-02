FENAGRI:‎ Alerte sur la hausse des prix de matières premières et produits de première ‎nécessité

La Fédération nationale de l’agro-alimentaire (FENAGRI), vient de lancer une alerte sur ‎la hausse continuelle des prix de matières premières et des produits de première nécessité. ‎Ainsi, la FENAGRI a fait savoir que dans le contexte de la crise pandémique qui a bouleversé ‎l’économie mondiale, le choc des prix s’est ressenti sur l’ensemble des actifs des matières ‎premières sur le marché international depuis le deuxième semestre 2020.‎

Les marchés de matières premières sont en ébullition. Les prix de nombreux produits, ‎notamment ceux du pétrole, du maïs, du sucre et du blé, ont atteint récemment des records.‎ Les matières premières ont augmenté de manière significative durant l’année 2020 (indice ‎CRB) (*)‎

Depuis le mois de juin 2020, les cours de certaines matières premières agricoles ont accusé une ‎hausse considérable et soutenue dans le contexte climatique relativement défavorable ‎‎(sécheresse, Niña) et une reprise fulgurante de la demande chinoise.‎ Les cours du blé, du maïs, et du sucre ont respectivement augmenté depuis avril 2020 de 45%, ‎‎77% et 89%. ‎

L’huile de tournesol a rebondi de plus de 90% et le soja à plus de 80%.‎

La production de graines de tournesol en Mer Noire, graines de soja en Amérique du sud et ‎palme en Asie du Sud-Est a été sérieusement impactée par des conditions climatiques ‎particulièrement inquiétantes.‎ Les prix pétroliers ont considérablement augmenté à partir du mois d’avril en raison de la ‎reprise progressive de la demande énergétique mondiale.‎

Les analyses marché des banques d’investissements estiment qu’une hausse encore plus ‎considérable est attendue au cours des mois à venir.‎

Contrairement à certaines matières premières qui bénéficient des dispositifs mis en place par le ‎Gouvernement permettant d’amortir l’impact de la flambée des cours sur les prix au ‎consommateur, les graines oléagineuses (soja et tournesol principalement) sont directement ‎exposées aux fluctuations des cours du marché mondial.‎

‎ (*) Indice CRB : indice de référence des prix des matières premières mis en place par le ‎Commodity Research Bureau depuis 1957, agrège un panier de 19 matières premières, dont ‎39% de matières énergétiques, 41% de matières agricoles, 7% des métaux précieux et 13% des ‎métaux industriels).‎