Fermeture des lieux culturels : 5.000 personnes protestent à Bruxelles

Quelque 5.000 personnes ont afflué dimanche sur Bruxelles pour protester contre la fermeture des lieux de culture, décrétée par les autorités belges pour contrer la propagation du variant Omicron du Coronavirus.

Les participants à ce rassemblement, qui a duré environ deux heures, au quartier des musées de la capitale de l’Europe, ont dénoncé « l’incohérence des décisions politiques » alors même que les experts qui conseillent le gouvernement n’ont pas recommandé, à ce stade, la fermeture des salles de spectacle. Ils ont également pointé du doigt le fait que les cafés et restaurants peuvent rester ouverts dans tout le pays sous certaines conditions.

Le secteur exige à ce que des mesures soient prises le plus rapidement possible. « J’attends un signal politique et que quelque chose se débloque très vite. Toutes les mesures sont en place pour recevoir les personnes correctement et en toute sécurité et nous les avons mises en œuvre lors d’une phase précédente de la pandémie », a déclaré le directeur artistique du théâtre royal flamand (KVS), Michael De Cock.

Plusieurs institutions culturelles ont annoncé à cette occasion l’introduction d’un recours devant le Conseil d’État dans le courant de la semaine prochaine, afin d’obtenir la levée de la fermeture des salles de cinémas et de spectacles.

La Ligue francophone des droits humains avait annoncé plus tôt cette semaine vouloir saisir le Conseil d’État en extrême urgence pour obtenir la suspension des mesures sanitaires ciblant le monde culturel.

Les organisateurs de la manifestation estiment par ailleurs que la baisse du nombre de nouvelles infections, d’hospitalisations et de décès plaide pour leur cause. Selon les derniers chiffres publiés samedi par l’Institut de santé publique Sciensano, entre le 15 et le 21 décembre, 7.011 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour (taux moyen de positivité des tests de 11,6%), soit un recul de 36% par rapport à la semaine précédente.

Du 18 au 24 décembre, il y a eu en moyenne près de 151 admissions à l’hôpital par jour (150,7) pour cause de coronavirus, ce qui constitue une baisse de 32% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 2.053 personnes sont actuellement hospitalisées en Belgique en raison du Covid-19 (-28% par rapport au 17 décembre), dont 650 patients traités en soins intensifs (-15%). Du 15 au 21 décembre, 35,7 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-19%).

Avec MAP