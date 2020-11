Football : L’AMPS propose une présence réglementée des journalistes sportifs dans les stades

Le bureau exécutif de l’Association marocaine de la presse sportive (AMPS) a suggéré, lors de sa dernière réunion tenue par visioconférence, une présence réglementée des journalistes sportifs dans les stades lors de la prochaine saison de football.

A cet égard, l’AMPS souligne dans un communiqué qu’elle s’attend à une invitation de la part de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) pour tenir une réunion qui devrait être consacrée à l’évaluation et à la relance de la charte exceptionnelle des médias afin de garantir une présence réglementée des journalistes sportifs et photographes, lors de la prochaine saison de football.

L’AMPS rappelle en ce sens la charte exceptionnelle des médias élaborée par la FRMF pour gérer cette période particulière en application des recommandations du Comité de veille, indique le communiqué, notant que l’association a contribué à l’examen et à l’approbation de cette charte pour laquelle elle a proposé un ensemble d’observations qui ont été prises en considération.

Considérant que les journalistes et photographes sportifs ont terminé la saison dans le strict respect des dispositions de cette charte avec toutes les conséquences économiques et sociales que cela a engendré, les membres du bureau exécutif expriment leur préoccupation quant à la détérioration de la situation de cette catégorie, dont certains membres ont perdu leur emploi.

D’autre part, les membres du bureau exécutif se sont également arrêtés sur la situation épidémiologique inquiétante qui a provoqué la perturbation l’activité de l’Association, ce qui a empêché la mise en oeuvre de plusieurs de ses initiatives et chantiers qui étaient prévus au cours de cette année.

En dépit de cette situation exceptionnelle, l’AMPS a lancé un ensemble de webinaires supervisés par des experts et des chercheurs notamment sur “la gouvernance du sport” et “les cas de force majeure dans le domaine sportif”, ainsi que la participation de son président à deux autres visioconférences organisées par l’Association internationale de la presse sportive (AIPS), selon la même source.

La réunion a également été l’occasion d’évoquer l’assemblée générale élective de l’AMPS qui devait se tenir début cette année mais reportée en raison de la pandémie, fait savoir le communiqué, notant que l’association s’apprêtait également à lancer un atelier auquel devait participer les responsables des services sportifs des différents médias affiliés à l’association, afin de développer une stratégie d’action pour le journalisme sportif à la lumière des défis de la mondialisation, des technologies de la communication et des enjeux du développement.

Dans le cadre de cette conjoncture, il a été décidé d’approfondir la réflexion et la discussion entre les membres du bureau exécutif, afin de parvenir à la meilleure formule possible pour la tenue de l’assemblée générale en réunissant toutes les conditions pour la réussite de cet événement, ajoute-t-on.

Ouvrant cette réunion, le président de l’AMPS, Badreddine Idrissi, a salué la mémoire de deux figures de proue du journalisme sportif qui viennent de tirer leur révérence, en l’occurrence Driss Ouhab (2M) et Mohamed Sibari (Al-Alam).

Avec MAP