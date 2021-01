France: “La stratégie ne peut reposer sur un seul vaccin” (Clément Beaune)

La stratégie vaccinale française ne peut s’appuyer sur un seul vaccin, a estimé mercredi le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, défendant la coordination européenne alors que l’UE comme le gouvernement français demeurent critiqués pour leur gestion du processus.

“La stratégie vaccinale ne peut pas reposer sur un seul vaccin. D’où l’importance d’avoir fait ce travail européen qui nous garantit l’accès à six vaccins au moins”, a estimé Clément Beaune sur la chaîne CNews.

“Six contrats ont déjà été signés, ça fait plus de deux milliards de doses, c’est considérable. Ca permet de couvrir toute la population progressivement, donc il n’y aura pas de pénurie mais tout n’arrivera pas en un seul jour”, a-t-il ajouté, rappelant que Paris souhaitait passer une commande allant “au-delà des 300 millions de doses” déjà commandées et réservées.

Accablé de critiques, le gouvernement a promis mardi d'”amplifier, accélérer et simplifier” sa stratégie vaccinale contre le Covid-19.

Une de ces critiques est même venue du SPD, le parti social-démocrate allemand, dont un responsable a accusé la France d’avoir fait pression sur l’UE pour qu’elle commande moins de doses du vaccin BioNTech-Pfizer au profit du vaccin français Sanofi, encore loin d’être prêt.

Des accusations “inacceptables et fausses”, avait réagi mardi Clément Beaune. “Nous avons fait des choix collectifs. Les laboratoires allemands ne sont pas moins bien traités, au contraire: nous commandons 300 millions de doses à BioNTech, plus de 400 à Curevac, plus que pour le laboratoire Sanofi”, avait-il ajouté.

“Il est absurde d’opposer les pays et laboratoires entre eux, tous les pays ont besoin de tous les vaccins, pour vacciner le maximum de personnes d’ici l’été. Le cadre européen nous aide à cet égard : il nous permet un accès garanti et moins cher à tous les vaccins”, avait-il martelé.

“Les stratégies isolées peuvent être une tentation à court terme, mais elles sont inefficaces dans la durée”.

( Avec AFP )