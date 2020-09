France : Le Premier ministre testé négatif au Covid-19

Les résultats du dépistage au coronavirus du Premier ministre, Jean Castex, testé après avoir côtoyé samedi le directeur du Tour de France Christian Prudhomme, détecté positif mardi, sont négatifs, a indiqué Matignon.

« Le test réalisé aujourd’hui par le Premier Ministre, qui ne présente aucun symptôme, est négatif. Il est en pleine forme mais continuera néanmoins à respecter le protocole » élaboré par le gouvernement et les autorités de Santé, a déclaré Matignon.

Le Premier ministre restera en quarantaine à Matignon pendant encore sept jours et fera ses rendez-vous « par visioconférence », a ajouté Matignon cité par les médias du pays, soulignant que M. Castex refera « un test à J + 7 jours après le contact avec la personne positive ».

Le Premier ministre français avait pris place, samedi, dans la voiture de la direction du Tour, aux côtés de Christian Prudhomme, pour suivre la 8e étape. « Ils portaient tous deux un masque et ont respecté les gestes barrières », a assuré Matignon.

Sur Twitter, le Chef du gouvernement français a confirmé mardi qu’étant « cas contact d’une personne testée positive à la Covid-19 », il allait suivre le protocole élaboré par le gouvernement et les autorités de Santé. Un protocole qui « s’applique à toutes et tous ».

Le Premier ministre français a également assuré qu’il « exercerait la plénitude de ses fonctions en respectant scrupuleusement les recommandations sanitaires ».

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme a subi un test, qui s’est révélé positif au Covid-19 et doit s’écarter de l’épreuve pendant une semaine, a annoncé mardi l’organisation de la course. En revanche, tous les coureurs sont négatifs et peuvent poursuivre la course, dont la 10e étape s’est élancée en début d’après-midi de l’île d’Oléron (Charente-Maritime).