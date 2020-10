GB: Facebook poursuivi en justice pour le scandale des données de Cambridge Analytica

Une association de consommateurs britannique a annoncé, jeudi, avoir lancé une action en justice contre Facebook pour “avoir omis de protéger” les données personnelles des utilisateurs dans le cadre du scandale de l’entreprise britannique, Cambridge Analytica.

L’entreprise est accusée d’avoir récupéré les données de 87 millions d’utilisateurs du réseau bleu pour mener des campagnes de manipulation lors des élections américaines.

Lancée par l’association “Facebook You Owe Us”, cette plainte vise à “ouvrir la voie pour que les consommateurs britanniques obtiennent réparation et compensation pour l’utilisation abusive et persistante de leurs données personnelles par les plus grandes entreprises du monde”, a dénoncé l’association dans un communiqué.

L’action est menée par le militant des droits humains Alvin Carpio, dont les données ont été récoltées par Facebook, défendu par le cabinet d’avocats Milberg, à Londres.

Elle fait suite à une action de masse similaire lancée par l’association contre Google. “Google You Owe Us” accuse en effet le groupe américain d’avoir collecté illégalement des données personnelles d’utilisateurs de l’iPhone.

L’association tente d’obtenir compensation pour plus de 4 millions d’utilisateurs, espérant ainsi mener la première action de ce type dans le pays.

Après la révélation de ce scandale en mars 2018, Facebook avait accepté de payer une amende de 500.000 livres, trouvant un accord avec le régulateur britannique de la protection des données (ICO). Le montant de cette amende était le maximum possible, pour violation de la loi britannique sur la protection des données.

En première instance, la Haute Cour de Londres avait refusé en octobre 2018 d’autoriser une telle procédure, avant que la Cour d’appel n’en décide autrement un an plus tard. L’affaire n’est néanmoins pas terminée, car Google a eu l’autorisation de contester cette décision devant la cour suprême qui devrait entendre l’affaire en avril 2021.

Avec MAP