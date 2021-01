General Motors veut produire des véhicules exclusivement électriques d’ici 2035

Le constructeur automobile américain General Motors (GM) a annoncé jeudi qu’il mettra fin à la production de toutes ses voitures, camions et SUV fonctionnant au diesel et à l’essence d’ici 2035 et transférer toute sa nouvelle flotte vers des véhicules électriques.

La société prévoit d’utiliser 100 % d’énergie renouvelable pour alimenter ses usines américaines d’ici 2030 et ses usines mondiales d’ici 2035, soit cinq ans avant l’objectif annoncé précédemment, dans le cadre d’un plan plus large visant à devenir neutre en carbone d’ici 2040.

Les véhicules moyens et lourds utiliseront toujours de l’essence dans le cadre du plan actuel, mais la société prévoit de chercher des moyens de compenser les émissions de ces véhicules d’ici 2040.

GM a déclaré que le plan fait partie d’un vaste effort pour rejoindre “les gouvernements et les entreprises du monde entier qui travaillent pour établir un monde plus sûr, plus vert et meilleur”.

GM compte investir 27 milliards de dollars dans les véhicules électriques et autonomes au cours des cinq prochaines années, contre 20 milliards prévus avant le début de la pandémie de Covid-19.

( Avec MAP )