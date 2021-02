Gouvernement : Le cannabis fait son entrée au conseil

Saaid Amzazi, porte-parole du gouvernement, a annoncé aujourd’hui, que le Chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani présidera, le jeudi 23 février 2021, un Conseil de gouvernement pour examiner un certain nombre de projets de loi, notamment celui relatif aux usages légaux du cannabis.

Le conseil examinera par la suite trois projets de décret portant application du décret-loi relatif à l’adoption des mesures exceptionnelles destinées à certains employeurs affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et de leurs employés déclarés, ainsi qu’à certaines catégories de travailleurs indépendants et des non-salariées assurées auprès de la CNSS touchés par la crise de Covid-19, concernant les sous-secteurs relatifs aux salles de sport, aux crèches privées et aux industries culturelles et créatives.