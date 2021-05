Guerre mondiale: Trudeau présente des excuses aux Italo-Canadiens

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau a présenté, jeudi, des excuses officielles pour l’internement de Canadiens d’origine italienne durant la Seconde Guerre mondiale.

Devant la Chambre des communes, M. Trudeau a présenté des excuses “à ceux qui ont été internés, à leurs familles et à la communauté italo-canadienne pour la douleur et les difficultés qu’ils ont endurées en raison de cette injustice historique“.

Il a en outre reconnu “les nombreuses contributions des Italo-Canadiens“, notamment dans le domaine des affaires, des arts et de la culture, des sciences et de la technologie, de la politique et des professions spécialisées.

« Aujourd’hui, alors que nous reconnaissons et réparons les torts historiques causés à la communauté italo‑canadienne, nous montrons également notre respect pour les contributions importantes que les Italo-Canadiens ont apportées à notre pays», a dit le PM canadien.

Après que l’Italie eut déclaré la guerre au Canada en 1940, le gouvernement d’Ottawa a interné des centaines de personnes d’origine italienne.

De plus, rappelle-t-on, «des centaines de milliers d’Italo-Canadiens ont été déclarés “sujets de pays ennemi” et ont enduré souffrances, épreuves et discrimination.

«La politique du gouvernement est allée à l’encontre des valeurs fondamentales pour lesquelles le Canada se battait pendant la seconde Guerre mondiale», selon un communiqué du cabinet du chef de l’exécutif canadien.

Le Canada compte environ 1,6 million citoyens d’origine italienne, l’une des plus grandes diasporas de l’Italie à l’étranger.

( Avec MAP )