Huawei Connect 2020, une édition dédiée à la création d’un écosystème industriel entièrement connecté.

Pour la première fois, le Maroc bénéficie de l’accès à la conférence Huawei Connect 2020 tenue les 28 et 29 septembre à Shanghai. Durant la première journée de cette conférence virtuelle, Huawei a traité, sous le slogan « Ensemble pour créer une nouvelle valeur technologique », les grands enjeux du développement numérique, du cloud et de l’intelligence artificielle.

Le 28 septembre 2020, Huawei a lancé sa plateforme ouverte Huawei Connect 2020 qui a pour objectif d’aider ses clients et partenaires à s’adapter aux changements et transformations numériques du gouvernement et de l’industrie, et ce en vue de créer de la valeur grâce à la synergie dans cinq domaines technologiques, à savoir la 5G, le cloud, les applications, la connectivité et l’IA.

Peng Zhongyang, membre du conseil d’administration et président d’Enterprise BG, a signalé que la compagnie a plusieurs « grands défis » qui s’accumulent constamment. Selon lui, il faut réfléchir à faire un plus grand « gâteau » pour la société numérique en construisant de nouvelles dimensions de l’environnement écologique numérique afin de répondre à un plus grand nombre de besoins. « Dans le futur, l’humanité entrera dans la société intelligente et les modèles traditionnels ne suffisent plus à répondre aux besoins de cette société », a souligné Peng Zhongyang. Dans ce sens, il a proposé plusieurs points fondamentaux pour pouvoir aboutir aux objectifs du marché futur, dont notamment la concentration sur les besoins, ainsi que l’utilisation des technologies dans différentes industries.

À la fin de la conférence, Huawei, l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures et d’appareils intelligents dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC), a organisé une visite virtuelle dans des halls d’exposition du siège de la société à Shanghai, présentant un monde intelligent diversifié, entièrement connecté, à savoir le gouvernement numérique, Intelligent Finance, les transports et l’énergie intelligents, ainsi que les derniers produits et technologies Huawei tels que le computing, Huawei Cloud et la connectivité intelligente.

Pour rappel, la deuxième journée de la conférence abordera le thème « Huawei stratégie et solution de l’industrie du Cloud et du Computing », et sera clôturée par une autre visite virtuelle exposant les dernières solutions d’applications industrielles, les produits et les solutions liés au Cloud et Computing.