Hyundai : à partir de 2028, tous les nouveaux modèles commerciaux seront électriques et à hydrogène

Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor Co. a affirmé, mardi, que tous ses nouveaux véhicules commerciaux disposeraient d’une version électrique et d’une autre à pile à combustible à hydrogène à partir de 2028.

Le premier fabricant automobile sud-coréen, qui cherche à obtenir le statut de leader sur le marché des véhicules à hydrogène, projette de transformer sa gamme de véhicules commerciaux avec des modèles entièrement électriques ou à pile à hydrogène, a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

“Un système à hydrogène sera disponible progressivement sur tous les camions, autobus et autres véhicules commerciaux de Hyundai d’ici 2028. Certains modèles à hydrogène seront également disponibles en versions purement électriques”, a indiqué un porte-parole de la société.

C’est la première fois qu’un fabricant automobile annonce un plan pour remplacer tous ses modèles commerciaux basés sur un moteur à combustion par des véhicules électriques.

En plus des véhicules, la société explorera de nouvelles opportunités commerciales en appliquant des systèmes de pile à combustible à hydrogène non seulement sur d’autres solutions de mobilité, comme des trains, navires et appareils de mobilité aérienne urbaine, mais aussi dans des maisons, buildings et usines, a fait savoir le patron du groupe Hyundai Motor, Chung Euisun, dans un communiqué.

La décision est conforme au plan du constructeur automobile sud-coréen d’augmenter le ratio des véhicules électrifiés à 80% d’ici 2040 dans ses ventes mondiales.

Les modèles entièrement électriques et à hydrogène représentent actuellement seulement 1,5% des ventes mondiales de Hyundai, et la société vise d’abord à augmenter le ratio à 30% d’ici 2030.

Durant la période janvier-juillet, Hyundai a vendu un total de 5.300 véhicules à hydrogène, battant ses rivaux japonais, Toyota Motor Corp. et Honda Motor Co., qui ont vendu 4.100 et 200 unités, respectivement, durant la même période.

Afin de promouvoir davantage l’hydrogène, Hyundai et ses 124 fournisseurs projettent d’investir ensemble 7.600 milliards de wons (6,7 milliards de dollars) dans des établissements produisant des véhicules électriques et à pile à combustible à hydrogène et dans les activités de recherche et développement (R&D) d’ici 2030.

Pour janvier-août, les ventes de Hyundai ont bondi de 18% à 2,64 millions de véhicules par rapport aux 2,24 millions d’unités de la même période de l’année dernière.

Hyundai vise à vendre 4,16 millions de véhicules cette année, 11% de plus que les 3,74 millions d’unités vendues l’année dernière.

