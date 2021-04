Ikea France lance un plan de recrutement massif de 830 jeunes

Alors que ses magasins sont toujours fermés au public en raison de la crise sanitaire du Covid-19, Ikea France a annoncé, lundi, le lancement d’une campagne de recrutement de 830 jeunes.

“Nous recherchons 330 alternants pour septembre et 500 salariés en CDD qui travailleront cet été. Avec la centaine de stagiaires accueillis, notre programme jeunes talents va ainsi toucher cette année 900 personnes”, a annoncé Olivier Gondry, DRH France d’Ikea, cité par les médias de l’hexagone.

Ces contrats auront une durée minimum d’un mois et maximum trois et concernent tous les secteurs de l’enseigne : vente, relation clients, logistique et restauration.

Alors que 32 de ses 34 magasins en France sont fermés à cause de la crise sanitaire, Ikea France se prépare activement à la réouverture de ses magasins dans les prochaines semaines.

En France, l’enseigne suédoise compte plus de 11.300 collaborateurs et a engendré un chiffre d’affaires de 2,790 milliards d’euros, en baisse de 7 % entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020.

L’annonce de cette campagne de recrutement intervient un mois après l’issue d’un procès qui avait reconnu l’enseigne suédoise coupable d’espionnage de ses salariés de 2009 à 2012.

Dans ce procès, Ikea France s’est vue infligée une peine “exemplaire” de deux millions d’euros. Son ancien PDG, Jean-Louis Baillot, a quant à lui été condamné à trois ans de prison dont un an ferme. Depuis, la direction d’Ikea France a mis en place un plan d’action et un groupe de travail pour redorer l’image du groupe.

