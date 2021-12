Il y a un an, jour pour jour, les Etats-Unis ont reconnu la marocanité du Sahara

« Le Maroc a reconnu les États-Unis en 1777. Il est donc normal que nous reconnaissions sa souveraineté sur le Sahara », écrivit, le 10 décembre 2020, le 45e président des Etats-Unis, Donald J. Trump, sur son compte Twitter, quelques heures seulement après un appel téléphonique avec le Roi Mohammed VI.

Au cours de cet appel, le président américain informait le Souverain « qu’il avait publié un ordre exécutif qui, avec son pouvoir juridique et politique inébranlable, et avec son effet immédiat, annonce que les États-Unis d’Amérique reconnaissent, pour la première fois de leur histoire, la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur toute la région du Sahara marocain ».

Ce décret présidentiel notait également que « les États-Unis d’Amérique ont décidé l’ouverture d’un consulat à Dakhla ». Suite à cette décision au retentissement international, le Roi avait tenu à exprimer, « en son nom et au nom de l’ensemble du peuple marocain, au président américain sa profonde gratitude aux États-Unis d’Amérique pour cette prise de position historique ».

La reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara intervenait, en effet, quelques semaines seulement après l’intervention spectaculaire des Forces Armées Royales à El Guergarat, qui ont mis un terme définitif au blocage provoqué dans cette zone par les milices du polisario.

Le 10 décembre 2020 a également été marqué par le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, qui ont repris avec un accord prévoyant la réouverture de bureaux diplomatiques à Tel-Aviv et Rabat ainsi que le développement de la coopération économique bilatérale. Depuis, les liens entre les deux pays et les deux peuples n’ont cessé de se développer.