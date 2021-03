Immorente Invest: Un business Model résilient face à la crise sanitaire

Immorente Invest a réalisé, au titre de l’année écoulée qui a été marquée par la crise sanitaire, des performances positives tout en accompagnant ses locataires en difficulté, indique la foncière.

En effet, 2,3% des loyers soit 1,2 millions de dirhams (MDH) ont été accordés sous forme de gratuité pour les locataires les plus touchés par la crise sanitaire, précise Immorente Invest dans un communiqué sur ses résultats 2020, faisant état des loyers nets en croissance de 3% par rapport à 2019.

Le résultat analytique, représentant la capacité distributive de la société, s’est, quant à lui, élevé à 40,5 MDH en 2020, en croissance de 22% par rapport à l’année précédente, tiré par la croissance des loyers et par la cession de l’actif Rodia, réalisée avec une plus-value de 13,6 MDH et un TRI (taux de rentabilité interne) de 13,7%.

Au 31 décembre 2020, Immorente Invest a présenté un portefeuille de 617 MDH, composé d’actifs de qualité dans des emplacements prime.

Les locataires de la foncière, sélectionnés par l’équipe de gestion avec soin, présentent des signatures de premier ordre ayant permis à la foncière d’afficher des résultats en croissance dans un contexte de crise sanitaire, assure la même source, soulignant que son rendement brut global, incluant une vacance fin 2020 de 2,5%, s’est établi à 8,2% contre 8,1% en 2019.

Au volet investissement, Immorente Invest a procédé en février 2020 à une augmentation de capital de 408 MDH portant le total des fonds levés à 900 MDH. Cette augmentation de capital en bourse, réalisée avec succès, avait pour objectif de doter la société de capitaux supplémentaires, lui permettant d’investir dans de nouveaux actifs immobiliers et ainsi d’élargir son portefeuille.

Face à la crise sanitaire, le management d’Immorente Invest a fait le choix de la prudence en n’investissant pas de fonds sur l’année 2020 et en reportant ses investissements à l’année 2021, fait savoir le communiqué.

Ainsi, la situation financière à fin d’année 2020 fait acte d’une situation saine, puisque la société a remboursé en mars et avril 2020 l’intégralité de ses dettes.

Depuis 2015, Immorente Invest a payé un rendement annuel régulier de 6 à 6,5 DH/Action, correspondant à 6 à 6,5% de rendement sur la base du prix par action de la dernière augmentation de capital. Sur l’année 2021, la foncière entend payer à ses actionnaires un total de 6 DH/Action dont 4,5 ont été payés en janvier 2021, le reliquat devant être distribué entre les mois de septembre et décembre 2021.

Société propriétaire d’usines, de bureaux et d’actifs logistiques, tous loués à de grandes entreprises multinationales et à de grands groupes marocains, Immorente Invest perçoit ces loyers et les reverse à ses actionnaires. Historiquement, pour une action achetée autour de 100 dirhams, la société a payé 6 à 6,5 DH par an.

Cotée à la Bourse de Casablanca, les actions de cette société sont disponibles tous les jours et peuvent être acquises auprès des réseaux bancaires et sociétés de bourse.

( Avec MAP )