Inauguration de la rocade d’Ouezzane d’un investissement de plus de 98 MDH

La deuxième tranche de la rocade d’Ouezzane, reliant la route nationale n°13, la route régionale 408 et la route provinciale 4101, a été inaugurée lundi.

Cette 2è tranche de la rocade, qui s’étend sur 9,8 km, a été ouverte en présence du gouverneur de la province d’Ouezzane, Mehdi Chalabi, et du président du conseil provincial, Larbi Mharchi, qui étaient accompagnés d’une délégation de parlementaires, d’élus et de responsables locaux.

Selon une note d’information du Conseil provincial, la rocade d’Ouezzane, dans ses première et deuxième tranches, s’étend sur 15,3 km et comprend 46 installations techniques et 4 ronds points.

La réalisation de cette rocade, qui s’inscrit dans le cadre des projets de réhabilitation urbaine visant à renforcer les infrastructures et à soutenir le développement local, a nécessité une enveloppe financière de 98,2 millions de dirhams (MDH), mobilisée par le Conseil provincial d’Ouezzane à hauteur de 85,5 MDH et par la commune d’Ouazzane avec une contribution de 12,7 MDH. Ce projet vise à faciliter la circulation entre les trois routes menant à Ouezzane (nord, ouest et est), améliorer la fluidité du trafic et renforcer la qualité des infrastructures et la sécurité routière dans la ville.

Il contribuera également au développement économique et social de la région, à travers l’attraction d’investissements et l’encouragement de lancement de projets sur les deux côtés de la route, à même de créer plus d’emplois et d’accroître la valeur des parcelles de terre adjacentes à la rocade.

Le Conseil provincial d’Ouezzane, en tant que partenaire principal dans ce projet, a été chargé de l’établissement et de l’exécution de la procédure d’expropriation foncière, ainsi que de l’indemnisation des propriétaires, a fait savoir M. Mharchi, cité dans la note d’information, notant que cette opération a nécessité une enveloppe budgétaire de 40 MDH.

M. Mharchi a, par ailleurs, salué les efforts consentis par les autorités locales, la direction provinciale de l’Equipement, du transport et de la logistique, et les parlementaires pour plaider en faveur de la réalisation de ce projet et du renforcement des infrastructures de la province.

