Indice de perception de la corruption : Le Maroc classé 87ème /180

Transparency International a publié son dernier indice de perception de la corruption pour 2021. L’indice de perception de la corruption (IPC) classe les pays comparés en fonction de la perception de la corruption. Selon le rapport, dans toute la région MENA, la corruption politique systémique entrave les progrès et exacerbe les violations des droits humains ans le secteur public. Le Maroc a reculé d’une place pour le classement 2021.

Transparency attribue des points de 0 pour très corrompu et 100 pour très propre. Étant donné que la corruption est difficile à mesurer objectivement, l’évaluation est basée sur des rapports et des notifications de personnes, d’entreprises ou d’institutions qui ont interagi avec le secteur public et peuvent rendre compte de manière crédible de leur perception.

Globalement, l’ONG arrive à la conclusion que la lutte contre la corruption est au point mort dans le monde. Cela ressort du score moyen. En moyenne, les pays obtiennent 43 points sur 100. Une valeur qui n’a pas bougé depuis dix ans, selon Transparency International sur son propre site internet. Sur les 180 pays évalués, 131 pays n’avaient également fait aucun progrès significatif dans la lutte contre la corruption dans les pouvoirs publics ou d’autres institutions étatiques au cours des dix dernières années. Cela vaut également pour le Maroc.

A propos de la typologie de corruption, Transparency exploite les sources de données utilisées pour compiler l’IPC couvrent spécifiquement les manifestations suivantes de la corruption dans le secteur public : Corruption, détournement de fonds publics, fonctionnaires utilisant leur fonction publique à des fins privées sans en subir les conséquences, capacité des gouvernements à contenir la corruption dans le secteur public, une bureaucratie excessive dans le secteur public qui peut augmenter les opportunités de corruption, nominations népotistes dans la fonction publique, lois garantissant que les agents publics doivent divulguer leurs finances et les conflits d’intérêts potentiels, protection juridique des personnes qui signalent des cas de pots-de-vin et de corruption, captation de l’État par des intérêts particuliers étroits, et accès à l’information sur les affaires publiques/activités gouvernementales.

La perception de la corruption au Maroc s’est détériorée

Le Maroc fait partie des pays dans lesquels non seulement aucun progrès significatif n’a été réalisé dans la lutte contre la corruption, mais selon Transparency International, la situation s’est aggravée en 2021. Le Maroc perd une place par rapport à 2020 et se classe 87ème sur 180 nations. Selon Transparancy International Maroc, le score du Maroc de 39/100 reflète la nature « endémique » de la corruption dans le pays.

« Nous n’avançons pas » a regretté Azeddine Akesbi, membre du conseil d’administration de Transparency International Maroc, soulignant que la mise en œuvre de la loi anti-corruption et le renforcement des mécanismes anti-corruption sont cruciaux pour améliorer le classement du Maroc.

Pour l’une des faiblesses du Maroc, Transparency note qu « une loi d’urgence a non seulement privé les citoyens de leur droit de circulation, de réunion et de liberté d’expression, mais a également été utilisée comme couverture juridique pour cibler les détracteurs du gouvernement et les défenseurs des droits de l’homme dénonçant la (mauvaise) gestion de la pandémie dans le pays réponse. »

Dans toute la région, la corruption politique systémique entrave les progrès et exacerbe les violations des droits humains. La promesse de renouveau incarnée par le printemps arabe de 2011 n’a pas été à la hauteur, même les pays qui ont mis en place de nouveaux systèmes gouvernementaux sont désormais aux prises avec le déclin démocratique, notamment en Tunisie (44). S’ajoutant à des conflits violents de longue date dans des pays comme la Syrie (13) et le Yémen (16), la pandémie de COVID-19 a permis de nouvelles violations des droits dans la région, comme en Jordanie (49) et au Qatar (63).

Kinda Hattar, conseillère régionale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord de Transparency International a déclaré :

« À la lumière de la corruption politique endémique dans les États arabes, la région peine à obtenir des résultats tangibles dans la lutte pour la transparence, les droits de l’homme et la démocratie. Pas un seul pays ne s’est amélioré de manière significative depuis 2012. Les élites politiques et les intérêts privés prennent à maintes reprises le pas sur le bien commun pour leur propre bénéfice et maintiennent l’autocratie.