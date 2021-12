Le comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO a annoncé l’inscription de la Tbourida sur la liste du patrimoine mondial lors de sa 16ème session qui a eu lieu ce mercredi 15 décembre 2021 à Paris.

La Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE) et la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) se félicitent de la reconnaissance de la Tbourida ent ant que Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Cette inscription est un honneur pour toutes les parties prenantes de la filière équine marocaine qui ont contribué à transmettre la valeur universelle de cet art équestre.

La Tbourida est une discipline traditionnelle qui se transmet de génération en génération. Sa transmission est un réel enjeu pour la sauvegarde du patrimoine culturel et historique du Royaume. C’est une discipline équestre qui unit les communautés autour d’un élan festif et

met en avant la diversité équestre et artisanale des différentes régions. Aujourd’hui, le Maroc compte plus de 300 troupes de Tbourida affiliées à la FRMSE et 5900 chevaux dédiés aux Arts

Equestres Traditionnels.

L’inscription de la Tbourida par l’UNESCO contribuera inéluctablement à encourager la continuité de cette pratique équestre, de mettre en valeur les races équines Barbe et ArabeBarbe et de faire rayonner les diverses traditions marocaines.

Cette annonce importante pour le Royaume du Maroc est le fruit du travail collectif du Ministère de la Culture de la Jeunesse et de la Communication, la Délégation Permanente du Royaume du Maroc auprès de l’UNESCO, la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres et la Société Royale d’Encouragement du cheval.