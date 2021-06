Intelcia 20 YEARS of Dreaming Caring Doing

Créée en 2000, Intelcia a réussi en deux décennies à se transformer, d’une PME marocaine en un acteur global de l’outsourcing. Aujourd’hui présente sur 3 continents (Afrique, Europe, Amérique), Intelcia a diversifié ses métiers alors même qu’elle continue d’étendre son footprint mondial.

Pour marquer ces 20 ans de belles réalisations, d’ambition, de rencontres, de challenges relevés et de partage, Intelcia a décidé de célébrer cet anniversaire en totale cohérence avec ses valeurs, et autour de 3 axes forts : Reconnaissance, Solidarité, Transmission.

Une campagne tournée vers les communautés

D’abord la Reconnaissance, envers les collaborateurs, ceux de la première heure, et tous ceux qui ont rejoint l’aventure Intelcia tout au long de ces 20 années. La success story Intelcia s’est toujours écrite au quotidien, grâce à leur engagement, leurs réalisations et leur mobilisation exceptionnels.

Ils ont tous contribué à porter le Groupe à son statut d’outsourceur global. À cette occasion, un challenge spécial 20 ans a été lancé et mobilise l’ensemble des collaborateurs autour des valeurs du Groupe. Il s’agira en bout de course d’élire la Best Team, les Best Managers et aussi les Best Individuals Contributors, avec à la clé

d’importantes récompenses. Les challenges s’articuleront autour de thématiques liées donc 3 valeurs du Groupe avec pour enjeu de mettre à contribution les collaborateurs autour de problématiques stratégiques, avec une posture de « solution provider ».

→ Lire aussi : Outsourcing : Intelcia internationalise son Graduate Program

Le second axe concerne la Solidarité, avec les communautés de l’écosystème Intelcia. À ce titre, un partenariat vient d’être conclu avec la Fondation Marocaine de l’Etudiant (FME) pour l’accompagnement d’étudiants, issus de milieux défavorisés, dans leurs études supérieures. Ce partenariat, qui porte sur plusieurs promotions d’étudiants, a pour objectif de donner toutes les chances à ces jeunes bacheliers pour développer des compétences et apporter leur contribution à la construction du Maroc de demain.

Ce nouveau partenariat vient s’ajouter au programme de mécénat de compétences mis en place en faveur de l’écosystème entrepreneurial. Basé sur le mécénat de compétences, cette initiative consiste à accompagner les startups, les entreprises à vocation sociale, associations, … en mettant à leur disposition l’expertise du Groupe autour de ses métiers phares (relation client, ITO, digital marketing,…). Au-delà de la solidarité, Intelcia œuvre pour la pérennité de structures entrepreneuriales. Au Maroc, à titre d’exemple, Intelcia a mis en place pour Kezakoo, une startup qui opère dans l’éducation, des outils de gestion et de suivi de la relation client pour ses activités d’orientation et de développement personnel auprès des étudiants. Autre cas de figure : Logidoo, une plateforme logistique digitale qui connecte les pays africains et pour laquelle le Groupe a offert son expertise en matière de service client, en mettant également des ressources d’Intelcia dédiées au projet. Enfin, Intelcia accompagne The Moroccan Magic, une entreprise sociale spécialisée dans l’accompagnement commercial de coopératives. Intelcia a réalisé pour celle-ci une plateforme de commerce en ligne qui donne une plus grande visibilité, nationale et internationale aux produits des coopératives.

Le dernier axe de cette célébration est la Transmission. Intelcia a ainsi initié la réalisation d’un ouvrage relatant les grandes étapes de développement du Groupe, ses choix stratégiques, les opportunités et les défis qu’il a dû relever. Le but ultime de ce livre est de transmettre aux jeunes générations, aux entrepreneurs, un modèle de réussite inspirant. Autrement dit, contribuer à transmettre par l’exemple un modèle de success story marocaine ouverte sur le monde et plus particulièrement sur le continent africain, dans une volonté de coopération Sud-Sud largement inspirée par la dynamique initiée par le Maroc.

Le livre sera très prochainement disponible. Le Groupe prévoit de nombreuses actions avec les communautés estudiantines, d’entrepreneurs, etc. pour partager avec elles les enseignements de ces 20 années de succès.

À PROPOS D’INTELCIA

Acteur global de l’outsourcing, Intelcia accompagne ses clients depuis 20 ans dans l’externalisation de leurs opérations, en conjuguant talents, technologies et processus pour offrir un service sur-mesure à des clients nationaux et internationaux. Afin de permettre à ses clients de se concentrer sur leurs enjeux et cœur de métier, Intelcia propose une offre globale Onshore, Nearshore et Offshore autour de 4 pôles de solutions : Gestion de la Relation Client, Externalisation de Solutions IT, BPO (services RH, recrutement, paie, services financiers, recouvrement, …) et Services Digitaux.

Présent en Europe, en Afrique et en Amérique, à travers 17 pays, le Groupe compte actuellement près de 27000 collaborateurs répartis sur 56 centres*. Le chiffre d’affaires à fin 2020 s’élève à près de 360 millions d’euros, avec des prévisions pour 2021 de près 500 millions d’euros. Depuis 2016, Intelcia compte le Groupe Altice parmi ses actionnaires ; partenaire sur lequel il s’appuie pour accélérer sa croissance à l’international.

*dont 14 centres partenaires sur 7 pays