Intempéries à Tétouan : D’importants dégâts matériels mais aucun blessé à déplorer

Les fortes pluies qui se sont abattues lundi sur la ville de Tétouan, avec un cumul de 100 mm entre 07H et 16H, ont provoqué d’importantes crues et inondations, causant de nombreux dégâts matériels mais sans faire de blessés, apprend-on auprès des autorités de la province de Tétouan.

Quelques 275 maisons ont été touchées par ces inondations au niveau de plusieurs quartiers de la ville, 11 voitures légères ont été emportées par les eaux et les murs extérieurs de certains établissements et autres dépendances ont partiellement été détruits, précise la même source, ajoutant que les crues ont également perturbé ou interrompu la circulation au niveau de plusieurs axes routiers de la ville.

Toutes les ressources humaines et logistiques nécessaires ont été mobilisées afin de faire face à cette situation exceptionnelle, atténuer les effets des inondations, préserver la sécurité et les biens des citoyens et rétablir la fluidité de la circulation, souligne-t-on.

( Avec MAP )