Interdiction des déplacements nocturnes de 23h00 à 04h30 à l’échelle nationale à partir de vendredi

Le gouvernement a décidé d’interdire les déplacements nocturnes à l’échelle nationale entre 23h00 et 04h30, à partir de ce vendredi.

Dans un communiqué, le gouvernement indique avoir pris une batterie de mesures pour la gestion de cette étape, portant également sur la fermeture des commerces, des restaurants et des cafés à 23h00, ainsi que le maintien de toutes les autres mesures de précaution en vigueur dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, relatives aux fêtes, rassemblements, manifestations, salles de cinéma et funérailles, etc.

Les mesures prises par le gouvernement interviennent suite aux recommandations du Comité scientifique et technique et tiennent compte des conclusions du suivi quotidien et continu de la situation épidémiologique dans le Royaume, surtout la baisse des cas de contamination au Covid-19, consécutive aux mesures préventives prises par les autorités publiques, et dans le cadre des actions susceptibles de garantir la poursuite de la relance de l’économie nationale, ajoute le communiqué.

Afin de garantir l’aboutissement de ces mesures, tous les citoyens sont appelés à continuer à faire preuve d’un engagement responsable et d’une forte adhésion aux efforts consentis et à veiller au respect des mesures préventives pour préserver les acquis et contribuer à un retour progressif à la vie normale, conclut le gouvernement.

Avec Map