Kifal Auto se lance dans la structuration du marché des professionnels de la voiture d’occasion

Kifal Auto est la start-up marocaine qui transforme le marché de la voiture d’occasion.

Cette jeune entreprise, fondée par Nizar Abdallaoui Maane (diplômé de l’Essec Paris et ancien de BNP Paribas, et cogérée avec Aamr Abi diplômé de HEC Paris et ancien de Hmizates) offre une solution d’accompagnement unique au Maroc pour l’achat-vente de leur voiture d’occasion. En effet, KIFAL AUTO intervient sur l’expertise et la cotation du véhicule, la gestion des procédures administratives et fournit une garantie mécanique (3 mois minimum) aux acheteurs.

Après son démarrage en 2019, Kifal Auto a réussi à s’imposer sur le marché à travers une large présence au Maroc et la vente de près de 400 véhicules de toutes marques et pour des budgets allant de 50000 à 600000 Dhs. Ce qui lui a permis notamment de gagner la confiance de CDG Invest et d’être retenue dans la première promotion du très sélectif et prestigieux programme 212Founders*.

Une offre qui répond à une demande croissante du consommateur marocain pour le véhicule d’occasion certifié

Le succès de cette startup vient de sa proposition de valeur très forte apportée au marché de l’automobile d’occasion. « Beaucoup de marocains aimeraient acheter une voiture d’occasion, parce qu’ils peuvent trouver de bonnes affaires. Jusque-là il y avait deux freins : la peur de se faire arnaquer et l’accès au financement. C’est à partir de ce constat que nous avons décidé de créer KIFAL AUTO pour proposer sur une même marketplace une solution intégrée : crédit auto d’occasion, assurance, expertise et garantie panne mécanique, … » explique Nizar Abdallaoui Maane, fondateur et CEO de Kifal Auto…

Face à ce constat et malgré la conjoncture actuelle difficile de la crise liée au COVID, Kifal Auto demeure flexible et efficace en enrichissant son offre à travers un service de livraison automobile. « Nous restons régulièrement ouverts et réceptifs au marché et à ses caractéristiques car des changements peuvent s’opérer présenter et nous devons être prêts à apporter les ajustements nécessaires pour saisir chaque opportunité… la vente à distance avec livraison du véhicule à domicile est notre plus grande fierté car elle reflète le fort niveau de confiance qui nous lie à nos clients. » déclare Nizar Abdallaoui Maane.

Des solutions technologiques proposées aux professionnels de l’automobile

Kifal Auto, en phase de devenir un acteur incontournable du marché de la voiture d’occasion au Maroc, s’engage également dans la structuration du marché en accompagnant les professionnels à travers une mise à disposition d’un ensemble d’outils innovants et performants. Depuis quelques mois et notamment après le départ du spécialiste français de la cotation des voitures d’occasion, Kifal Auto a été approchée par de nombreux concessionnaires pour reprendre cette mission. Nizar Abdallaoui Maane explique « Il s’agit d’une opportunité que nous avions à l’esprit et qui arrive plus vite que prévu. Après discussion avec nos actionnaires, nous avons décidé de passer la sixième sur ce chantier pour répondre à cette demande et apporter une solution marocaine stable et pérenne. »

Parmi ces solutions, on peut citer un outil de cotation, un outil de gestion pour le process de reprise, un référentiel automobile et d’autres leviers technologiques permettant la digitalisation des procédures de reprise de véhicules d’occasions chez les garagistes et les concessionnaires.

Un marché profond qui résiste à la crise dans lequel kifal a de fortes ambitions

Aujourd’hui, plusieurs actions sont menées en parallèle pour faire de KIFAL AUTO une success-story africaine. « D’une part, nous continuons à investir dans la croissance de notre start-up sur le segment du B2C à travers la marketplace www.kifal-auto.ma. D’autre part, nous enrichissons notre offre à destination du B2B en travaillant avec eux sur la panoplie d’outils dont ils pourraient avoir besoin. » explique Nizar Abdallaoui Maane.

Avec 530000 transactions en 2019, le marché de l’automobile d’occasion représente 3 fois le volume de vente des véhicules neufs, connaît une croissance soutenue depuis 5 ans malgré un contexte de crise.

Actuellement Kifal Auto opère dans 5 villes marocaines : Casablanca, Rabat, Beni Mellal, Marrakech et Tanger mais ne compte pas s’arrêter là et souhaite avoir une représentation dans au moins 10 villes du territoire national d’ici les six prochains mois. « Notre ambition est de devenir le leader de la vente de véhicules d’occasions au Maroc d’ici 2 ans avant d’explorer le marché international. » conclut Nizar Abdallaoui Maane.

*212Founders est un programme de financement combiné à un accompagnement, lancé par CDGInvest (https://www.212founders.ma/).