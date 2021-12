Koweït: Le nouveau gouvernement prête serment

Le nouveau gouvernement koweïtien a prêté serment, mercredi, devant le Prince héritier Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

« Je suis heureux de vous transmettre les salutations et les félicitations de l’Emir du pays, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, et nous vous félicitons d’avoir choisi le ministère et d’avoir partagé ses responsabilités« , a déclaré le Prince héritier en recevant le Premier ministre Sabah Al-Khaled Al-Sabah et son équipe gouvernementale.

« Vous avez des responsabilités et des devoirs qui nécessitent un travail diligent dans l’esprit d’une seule équipe pour poursuivre le processus de réformes, mettre en œuvre des programmes économiques et faire progresser le développement du pays« , a-t-il ajouté, selon l’agence de presse officielle KUNA.

L’Émir de l’État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a émis, mardi, un Ordre émirien sur la formation d’un nouveau gouvernement présidé par Cheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah..

(Avec MAP)