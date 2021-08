LA CJEM lance son événement Junior-Entreprise Talk

La Confédération des Junior-Entreprises Marocaines lance une série de webinaires prometteurs et interactifs qui accueillera des anciens Junior-Entrepreneurs du Mouvement Junior-Entrepreneuriat, aujourd’hui dirigeants & leaders positionnés aux pouvoirs publics et à la tête de grands groupes et multinationales dans la sphère économique et entrepreneuriale marocaine. Et ce Jusqu’au 16 Septembre 2021

La Confédération des Junior-Entreprise Marocaines, la structure fédératrice du mouvement Junior- Entrepreneuriat au Maroc, veille à déployer perpétuellement ses efforts en dessein de renforcer, en amont, l’insertion professionnelle de ses Junior-Entrepreneurs, encore étudiants dans les rangs universitaires. Le concept de la Junior-Entreprise s’avère la concrétisation inévitable et immédiate de l’expérience « Learning By Doing » ; Cette dernière qui se positionne comme étant un réel tremplin pour le Junior-Entrepreneur et constitue par ailleurs une promesse de développement remarquable et de réalisations ambitieuses dans chaque jeune carrière professionnelle.

C’est dans cette perspective, que la Confédération des Junior-Entreprises Marocaines lance une série de Webinaires prometteurs et interactifs, dont l’objectif est d’accueillir chaque semaine une figure dirigeante, leader sur la scène économique et entrepreneuriale Marocaine. La spécificité surprenante de cette série de Webinaires réside dans le fait que tous ces leaders et dirigeants étaient eux même des Junior-Entrepreneurs et, par ailleurs, avaient vécu l’expérience de la Junior-Entreprise au sein de leurs écoles universitaires. Une expérience triomphante, propice et riche qui a indubitablement marqué, d’une part, leur vie estudiantine et d’autre part contribué au succès de leur vie professionnelle.

Ces webinaires se verront donc accueillir des figures aujourd’hui positionnées aux pouvoirs publics et à la tête de grands groupes et multinationales pour offrir une opportunité inédite de partage d’expériences entre ceux-ci portant leurs casquettes de lauréats du mouvement et les Junior- Entrepreneurs actuels. Un lieu de rencontre et d’échange entre les différentes promotions des Junior-Entrepreneurs dont l’objectif est de façonner la volonté entrepreneuriale des cadres, entrepreneurs et dirigeants de demain sur les pas des figures d’aujourd’hui.

Leadership, Entrepreneuriat et Inspiration tels sont les maitres mots décrivant cette initiative d’échange triomphante entre les différentes promotions du Mouvement. Un événement spécial à travers lequel la Confédération des Junior-Entreprises Marocaines témoigne une fierté suprême vis- à-vis les lauréats marocains du mouvement Junior-Entrepreneuriat. Une concrétisation lucide et éloquente qui couronne l’impact glorieux de l’expérience de la Junior-Entreprise sur la vie estudiantine et la carrière professionnelle d’un jeune étudiant.