La Commission nationale pour l’Éducation, les sciences et la culture approuve son budget-2021

La Commission nationale pour l’Éducation, les sciences et la culture a approuvé, jeudi lors de la session ordinaire de son assemblée générale, les rapports moral et financier de l’année en cours, son plan d’action et son projet de budget au titre de l’exercice 2021.

Cette session, qui s’est déroulée par visioconférence, a été présidée par le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani et Saaid Amzazi, président de la Commission nationale et ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement.

Selon un communiqué de la Commission, M. El Otmani a salué le rôle central que joue cette structure, en reliant les ponts de communication entre les départements gouvernementaux et les instances nationales, avec l’UNESCO, l’ISESCO et l’ALECSO, spécialisées dans les domaines de l’éducation, de la culture, du développement durable, de la communication, de la jeunesse et du sport.

S’exprimant à l’ouverture de l’Assemblée, à laquelle ont assisté des ministres et un certain nombre d’invités, il a également loué les efforts consentis pour donner à la commission une nouvelle dynamique et s’engager avec efficacité dans les programmes et les activités parrainés par les trois Organisations, appelant les départements ministériels et les instances représentées à la Commission à mettre à sa disposition tous les moyens humains et financiers qui lui permettront de mener ses fonctions dans les circonstances les plus appropriées.

De son côté, M. Amzazi a affirmé que la Commission procédera à l’accomplissement de ses missions qui lui ont été confiées, appréciant le bilan positif qu’il a obtenu récemment.

Selon le communiqué, la séance d’ouverture a été marquée par les interventions du directeur général de l’ICESCO, Salem Ben Mohammed Almalek, du sous-directeur général de l’UNESCO pour l’Afrique, Fermin Edouard Matoko et du directeur du bureau de coordination de l’arabisation relevant de l’UNESCO, Abdelfattah Lahjomri, qui ont tous salué le travail de la Commission nationale et souligné la grande confiance que ces organisations lui accordent, en étant un partenaire essentiel dans ses programmes et activités.

Cette séance a, également, connu le lancement officiel du site électronique de la Commission qui sera adopté, aux côtés de ses pages officielles sur les réseaux sociaux, comme mécanisme de communication avec le public et les partenaires pour renforcer son rayonnement.

