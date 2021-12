La confiance Royale, une source de motivation pour contribuer au rayonnement du Maroc

De nouveaux ambassadeurs, nommés mardi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ont souligné que la confiance Royale constitue une source de motivation pour contribuer au rayonnement du Maroc.

Dans des déclarations à la presse à l’issue de l’audience Royale, ces diplomates ont mis l’accent sur l’ampleur de la responsabilité qui leur a été confiée, faisant part de leur fierté pour la confiance placée en eux par le Souverain.

A cet égard, Mme Bouchra Boudchich, nommée par le Souverain ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République du Panama, a souligné que cette nomination est à la fois un honneur et une responsabilité.

Elle a assuré qu’elle veillera, conformément à la vision Royale, à conforter la dynamique diplomatique et à contribuer au rayonnement de l’image du Royaume dans son pays d’accréditation.

Pour sa part, Mme Nabila Freidji, nommée ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès du Royaume de Norvège et de la République d’Islande, a affirmé qu’elle oeuvrera au rayonnement du Maroc dans les pays d’accréditation.

→ Lire aussi : Sa Majesté le Roi nomme de nouveaux ambassadeurs

Elle a également noté que conformément aux Hautes Instructions Royales, elle ne ménagera aucun effort pour contribuer à la consolidation des relations entre le Maroc et ces deux pays scandinaves.

De son côté, Mohamed Benchaaboun, nommé ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République française, a indiqué qu’il oeuvrera, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi pour faire en sorte que le partenariat très important liant le Royaume et la France puisse se renforcer davantage au bénéfice des deux parties.

Il a, en outre, qualifié d’ »exemplaires” les relations denses et historiques unissant le Maroc et la France.

Sur un autre registre, M. Benchaaboun a estimé que dans une conjoncture particulière marquée par la crise pandémique avec ses conséquences socio-économiques, les pays, dont le Maroc, doivent travailler sur la relance de l’économie.

M. Hassan Naciri, nommé ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République du Sénégal, de la République de Gambie, de la République de Guinée Bissau et de la République du Cap-Vert, a, quant à lui, exprimé sa fierté pour la confiance Royale, mettant l’accent sur la vision clairvoyante prônée par le Souverain en matière de coopération internationale et de solidarité avec les pays frères et amis.

Il a également rappelé que le Royaume est riche de son histoire et de son capital matériel et immatériel.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu, mardi au Palais Royal de Rabat, plusieurs nouveaux ambassadeurs dans les missions diplomatiques du Royaume auxquels le Souverain a remis leurs dahirs de nomination.

(Avec MAP)