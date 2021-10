La Jordanie va approvisionner le Liban en électricité via la Syrie

Un accord pour fournir l’électricité de la Jordanie au Liban via la Syrie a été annoncé, mercredi, par le ministère jordanien de l’Energie, quelques semaines après un accord similaire en vertu duquel l’Egypte s’était engagée à fournir du gaz au Liban.

C’est ce qui ressort d’une réunion organisée par le ministère jordanien de l’Energie, en présence du ministre libanais de l’Energie Walid Fayyad et du ministre syrien de l’Electricité Ghassan Al-Zamil, et qui a permis de discuter d’un plan de travail et d’un calendrier de redémarrage de la ligne d’interconnexion électrique entre la Jordanie et la Syrie.

“La réunion vise à redémarrer les lignes d’interconnexion électrique entre les réseaux de Jordanie, de Syrie et du Liban, afin d’aider les frères libanais à couvrir en partie leurs besoins énergétiques“, a déclaré Hala Zawati, ministre jordanienne de l’Énergie.

Un plan de travail et un calendrier de redémarrage de la ligne d’interconnexion électrique entre la Jordanie et la Syrie ont été présentés, ainsi que toutes les études techniques qui ont été menées et les accords nécessaires qui ont été préparés pour mettre en œuvre le processus d’approvisionnement, selon un communiqué publié par le ministère jordanien.

( Avec MAP )