La Marche Verte, un événement d’une forte valeur symbolique inspiré des valeurs islamiques marocaines et africaines

L’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Afrique du Sud, M. Youssef Amrani a souligné l’étendue et la profondeur des liens unissant les africains de confession musulmane sur l’ensemble du continent, participant à la construction d’une identité qui transcende les frontières et les différences.

Dans un discours, lors de l’inauguration de la mosquée de Hammanskraal à Pretoria, M. Amrani a évoqué à cette occasion la valeur symbolique de la célébration par les marocains, du 46ème anniversaire de la Marche Verte, un événement historique inspiré des valeurs de paix, de tolérance et de liberté intrinsèques à l’identité islamique.

Il a mis en évidence l’importance des valeurs islamiques dans la construction d’une Afrique unie et solidaire, au service des aspirations de ses peuples. D’ailleurs, le Maroc a été, depuis des millénaires au centre de la dynamique préservation des préceptes authentiques de la religion musulmane, rôle perpétué jusqu’à aujourd’hui par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants.

Les valeurs cardinales de l’islam font converger les peuples et les nations autour d’idéaux qui non seulement dépassent les particularités identitaires, mais fédèrent la communauté des croyants, autour d’ambitions partagées.

→ Lire aussi : Marche Verte : Rencontre avec des compétences marocaines de Nouvelle Aquitaine

En ce sens l’Islam est vecteur d’une solidarité fondée sur les principes inaliénables et universels d’égalité et de fraternité entre les peuples. Autant dire que les valeurs du religieux ont des résonances encore plus marquées dans un contexte mondial où l’unité n’est pas uniquement l’expression de la foi, mais également celle de l’altruisme.

L’Afrique en marche vers son émergence a compris le bien fondé d’inclure ces mêmes valeurs dans la construction d’un projet continental ambitieux. Le sens de l’histoire est celui d’une intégration encore plus prononcée que se soit dans le domaine religieux, politique économique ou encore culturel ou scientifique.

Dans un prêche, dans la pure tradition marocaine, le Shaykh Moulay Mourtada Al-Boumas’houli, de la Tarika Qadiria Shadhilia Darqawia Sufia, présent en Afrique du Sud, à l’occasion de la commémoration du Mawlid du prophète Paix et Salut sur lui, en faveur des adeptes de la Tariqa a adressé des prières de longue vie et de prospérité à Sa Majesté le Roi.

Le Shaykh Al-Boumas’houli, officiant le premier prêche du vendredi dans la mosquée de Hammanskraal, est également revenu sur la portée de la Marche Verte et ses symboliques profondes, comprenant un message de paix, de courage et de détermination, conformes aux enseignements et à la tradition du prophète Mohammad, Paix et Salut sur Lui.

( Avec MAP )