La station de Chtouka Aït Baha produit ses premiers m3 d’eau dessalée

La station de dessalement de Chtouka Aït Baha a commencé, mercredi, à produire ses premiers mètres cubes (m3) d’eau, après 36 mois de travail laborieux, a annoncé l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Souss-Massa (ORMVA/SM).

“Lancé dans le cadre du Plan Maroc Vert, cet ambitieux projet a été mis en œuvre dans le cadre de la nouvelle stratégie Génération Green et honoré par la mémorable visite de SM le Roi Mohammed VI, le 13 février 2020“, note la même source, ajoutant que “cette station se veut une belle œuvre humaine, technique et managériale au sein d’un projet innovant à la fois par la mobilisation des eaux non conventionnelles et par son montage institutionnel (Partenariat Public Privé)“.

→ Lire aussi : Fonds de l’eau du Sebou : Sélection de dix nouveaux projets bénéficiaires

Et de souligner que “ce projet a vu le jour, aussi, à la faveur de l’appui et l’engagement de tous les partenaires publics et privés et d’une équipe multi-partenariale qui a su harmoniser ses efforts et collaborer pendant plus de 14 mois de pandémie, pour que ce rêve se concrétise sans décalage“.

Ainsi, la région du Souss-Massa a réussi le double pari visant la sécurisation de la ressource et la sauvegarde des acquis économiques et sociaux sur les 15.000 ha de primeurs souscrits, selon l’ORMVA/SM.

( Avec MAP )