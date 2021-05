L’ambassadeur de Palestine à Rabat exprime sa gratitude au Maroc pour son soutien constant au peuple palestinien

L’ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Choubki, a exprimé sa gratitude au Royaume du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, pour ses positions constantes en soutien au peuple palestinien.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre avec une délégation du Comité international de soutien au peuple palestinien, conduite par son président, Talaâ Saoud Atlassi, le diplomate palestinien a salué la position politique forte exprimée par le Royaume, qui a rejeté et dénoncé l’agression israélienne contre le peuple palestinien, ainsi que ses efforts inlassables et sa dynamique vertueuse pour l’arrêt de cette agression.

M. Choubki a tenu également à exprimer sa reconnaissance à SM le Roi Mohammed VI pour Ses initiatives humaines, ainsi qu’à l’agence Bayt Mal Al Qods Acharif qui oeuvre concrètement pour aider les Palestiniens dans la ville sainte.

Il a, d’autre part, souligné les sentiments sincères du peuple marocain envers la Palestine, reflétés par les récents sit-in organisés pour condamner l’agression israélienne, affirmant que le peuple marocain entretient, depuis plusieurs siècles, des liens cultuels forts avec Al Qods Acharif.

De son côté, M. Atlassi a indiqué que cette rencontre a été l’occasion pour saluer l’importante initiative Royale envers le peuple palestinien, à travers l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence, estimant que ce geste est à forte charge sociale et politique.

La Haute initiative Royale est l’expression d’un soutien politique et moral du Royaume, Roi et peuple, au peuple palestinien, a-t-il dit, appelant les autres Etats à s’inspirer de l’initiative du Souverain.

M. Atlassi a également appelé la communauté internationale à intervenir d’une manière urgente et agissante pour mettre fin à l’agression israélienne contre le peuple palestinien.

Lors de cette rencontre, M. Choubki est revenu sur les derniers développements de l’agression israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Al-Qods occupée, saluant par la même le rôle constant du Maroc en soutien à la cause palestinienne.

L’ambassadeur palestinien a, en outre, exprimé sa profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI, président du comité Al Qods, pour Ses positions souveraines en soutien à la Palestine et Son initiative d’envoyer une aide humanitaire au peuple palestinien.

Il a aussi salué le rôle du comité international de soutien au peuple palestinien, présidé par M. Atlassi, ainsi que son engagement infaillible pour la défense de la Palestine dans tous les foras internationaux.

Pour sa part, M. Atlassi a chargé l’ambassadeur de transmettre à la direction palestinienne et à sa tête le président Abou Mazen, l’expression de l’entière solidarité des membres du comité avec le peuple palestinien.

Il a mis en exergue l’initiative Royale humaine envers le peuple palestinien qui traduit l’engagement du Maroc, Roi et peuple, et son appui effectif et moral à la résistance des Palestiniens pour jouir de leurs droits légitimes, appelant à la poursuite de telles initiatives de solidarité avec le peuple palestinien.

M. Atlassi a, par ailleurs, donné un aperçu sur les actions menées par le comité depuis le début de l’agression israélienne, dont la participation et l’appel à des manifestations populaires dans les pays membres, exprimant ses remerciements aux comités qui ont initié des actions populaires de soutien aux Palestiniens (Maroc, Tunisie, Irak, Liban, Japon, Népal, Grande-Bretagne).

Il a soutenu que l’unique voie pour la sécurité et la stabilité au Proche-Orient demeure l’application des résolutions internationales en la matière et l’établissement d’un État palestinien dans les frontières du 4 juin 1967, avec Al Qods-Est comme capitale.

Au terme de cette rencontre, la délégation, composée également de Abdelaltif El Behraoui et Naoufal Bouamri, a exprimé sa volonté de tenir la prochaine réunion du comité en Palestine, en signe de solidarité avec le peuple palestinien.

( Avec MAP )