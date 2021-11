L’ambassadeur de Palestine à Rabat salue la position constante du Maroc au sujet de la question palestinienne

L’ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Abdellatif Salah Choubki, a salué, jeudi, les positions constantes du Maroc au sujet de la cause palestinienne, de la ville d’Al Qods Acharif, et du droit du peuple palestinien à un État indépendant.

Lors d’un entretien avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, le diplomate palestinien a souligné le rôle pionnier du Royaume pour promouvoir la paix et la stabilité au Moyen-Orient, indique un communiqué de la première Chambre.

Au début de cette entrevue, M. Choubki a félicité son hôte suite à son élection à la présidence de la Chambre des représentants, et lui a remis un message de félicitations de son homologue, le président du Conseil national palestinien, Salim Al-Zaanoun.

L’ambassadeur palestinien a fait part de sa « fierté des initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Ses hautes orientations pour l’atténuation des effets de la pandémie du Covid-19, ce qui a fait du Royaume un pays leader aux plans continental et international ».

→ Lire aussi : L’ICESCO approuve le financement en 2021 de 9 projets au profit de l’État de Palestine

Il a aussi loué l’expérience démocratique marocaine et le climat dans lequel se sont déroulées les dernières élections, malgré une conjoncture sanitaire mondiale qui n’a pas entravé le déroulement de ces échéances dans les délais fixés et dans le respect des mesures sanitaires.

Sur le plan parlementaire, M. Choubki s’est félicité des initiatives de la Chambre des représentants pour le soutien de la cause palestinienne, mettant en exergue les bonnes relations entre la première Chambre et le Conseil national palestinien, ainsi que la coordination fructueuse dans les différents fora parlementaires régionaux et internationaux, en vue de garantir le respect de la légalité internationale et la défense des droits du peuple palestinien.

Compte tenu de la forte présente de la Chambre des représentants au sein de plusieurs instances et groupements internationaux, l’Ambassadeur de Palestine a exprimé son souhait de voir les relations entre les institutions législatives marocaines et palestiniennes se renforcer moyennant l’échange de visites, les groupes d’amitié et la coordination au sein des différentes plateformes parlementaires. De son côté, M. Talbi Alami a mis en avant la solidité des relations parlementaires distinguées liant les deux pays, soulignant la « position immuable des députés marocains qui soutiennent la cause palestinienne aux plans régional et international, accompagnent les différents développements survenus en Palestine, expriment des positions claires lorsqu’il est question de défendre la légitimité internationale et entretiennent un contact permanent avec les membres du Conseil national palestinien ».

« Les relations bilatérales et multilatérales avec le Conseil national palestinien, qui constituent l’un des piliers des liens parlementaires de la Chambre des représentants, connaitront une forte impulsion à travers le renforcement du rôle des groupes d’amitié, l’échange des visites ainsi que la coordination des positions et la concertation à l’occasion des rencontres organisées par les Unions parlementaires », a-t-il affirmé. Cette rencontre a offert l’occasion d’examiner et d’échanger les vues sur nombre de questions bilatérales, régionales et internationales revêtant un intérêt parlementaire commun.

( Avec MAP )