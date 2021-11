Lancement à Rabat du projet « Voix et Leadership des Femmes »

Dans le cadre du projet « Voix et Leadership des Femmes », Oxfam au Maroc organise, mardi à Rabat, un séminaire de lancement en présence de l’ambassadrice du Canada au Maroc et de la présidente du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) ainsi que des Organisations de Défense des Droits des Femmes (ODDF), et des réseaux des régions Tanger-Tétouan-Al-Hoceima ; Rabat- Salé-Kénitra et Casablanca-Settat, bénéficiaires du Fonds pluriannuel de ce projet.

Ce projet, mis en œuvre par Oxfam au Maroc en partenariat avec le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), s’inscrit dans un programme phare d’Affaires Mondiales Canada visant à répondre aux besoins des organisations locales de défense des droits des femmes dans 30 pays dont le Maroc.

Cette initiative « Voix et Leadership des Femmes » vise l’amélioration de la jouissance des droits humains pour les femmes et les filles ainsi que la progression de l’égalité entre les femmes et les hommes. L’atteinte de cet objectif repose sur le renforcement des capacités de gestion des ODDF, l’amélioration de la défense des droits, ainsi que l’amélioration de l’efficacité des plateformes, alliances et réseaux existants en matière de promotion et de défense des droits des femmes et dans leur plaidoyer auprès des institutions publiques. La mise en œuvre du projet VLF se base sur une approche fondée sur les droits et le plein respect des principes d’égalité de genre.

10 organisations ont été retenues pour bénéficier du fonds pluriannuel qui s’étalera sur une durée allant de 24 à 30 mois. Ce fonds qui mobilise un budget total de 5 520 000 MAD, vise à apporter un soutien financier et technique au fonctionnement des ODDF et à leur programme d’activités. Les 10 organisations retenues seront aussi accompagnées dans l’élaboration de leur plan de renforcement interne au niveau des aspects de gouvernance organisationnelle, de gestion, de compétences techniques et de pérennisation.