Lancement de nouvelles lignes aériennes en direction de l’Europe

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et la Royal Air Maroc (RAM) ont annoncé dans un communiqué conjoint, le lancement de nouvelles lignes aériennes en direction de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne, de l’Italie, de la Belgique et du Royaume-Uni.

Ce sont plus de 150.000 sièges supplémentaires qui permettront de relier Marrakech, Agadir et Dakhla à dix métropoles européennes dont Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, Lyon, Marseille ou encore Bordeaux. Avec pour but d’enclencher la relance du secteur touristique, la RAM proposera donc ces nouvelles destinations, et renforcera quelques lignes déjà existantes, et ce, à partir du 15 décembre.

Ainsi, les fréquences de la ligne Marrakech-Paris par exemple, seront renforcées à dix fréquences par semaine au lieu de quatre. Dakhla quant à elle, sera reliée à Paris pour une fréquence de deux vols par semaine.

Par ailleurs, l’ONMT a choisi d’activer cette route vers Dakhla avec la RAM, afin de l’impliquer sur ce créneau touristique et faire profiter les visiteurs internationaux de la ville et de l’expérience Maroc dès l’embarquement à Paris, indique le communiqué.