Le Congrès conclut sa mission d’observation électorale au Maroc

Aujourd’hui, une délégation de 9 membres du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe a conclu une mission au Maroc pour observer les élections régionales et communales qui se sont tenues le 8 septembre, en même temps que les élections de la Chambre des représentants. La mission sur place a été précédée de réunions préparatoires organisées à distance les 2 et 3 septembre. Dans le contexte de la pandémie Covid en cours et d’une campagne électorale peu médiatisée, quatre équipes du Congrès ont pu observer, dans deux régions marocaines, une journée électorale qui s’est déroulée dans le calme, l’ordre et la transparence, à l’exception de quelques incohérences procédurales, notamment lors de la fermeture des bureaux de vote et du dépouillement. C’était la première fois que des élections au niveau national et territorial étaient organisées le même jour, ce qui a posé des défis tant aux électeurs qu’à l’administration électorale, principalement en raison de l’absence de directives claires concernant les procédures électorales. La délégation du Congrès se félicite de la représentation accrue des femmes dans les organes élus, tant au niveau régional et communal qu’à tous les niveaux de gouvernement. Dans le même temps, elle regrette un taux de participation légèrement inférieur à celui des dernières élections locales de 2015. La délégation était composée de membres représentant le Congrès au sein du Conseil des élections démocratiques de la Commission de Venise, dont Mme Gunn Marit HELGESEN, Norvège (R, PPE/CCE), Mme Randi MONDORF, Danemark (R, GILD), et M. Vladimir PREBILIC, Slovénie (L, SOC/G/PD), accompagnés du Président de la Chambre des pouvoirs locaux, M. Bernd VÖHRINGER, Allemagne (L, PPE/CCE). L’équipe était soutenue par le Professeur Tania GROPPI, membre du Groupe d’experts indépendants sur la Charte européenne de l’autonomie locale. La mission du Congrès au Maroc a été organisée dans le contexte d’une coopération accrue au niveau régional et communal et du statut de “Partenaire pour la démocratie locale” qui a été accordé au pays en 2019. Un rapport contenant des recommandations pratiques sera présenté lors d’une prochaine session plénière du Congrès.