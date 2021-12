Le Conseil d’Administration du LPEE adopte le budget 2022

Le conseil d’administration du Laboratoire public d’essais et d’études (LPEE), tenue récemment à Rabat, a approuvé le budget de fonctionnement et d’investissement 2022 tel qu’il lui a été présenté, indique dimanche le ministère l’Équipement et de l’eau.

A l’ordre du jour du CA présidé par le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, figuraient plusieurs points relatifs notamment au bilan prévisionnel de l’activité de l’exercice à fin 2021 et du budget de fonctionnement et d’investissement 2022, précise le ministère dans un communiqué.

Ce budget, présenté par le directeur général du LPEE, prévoit une production de 535 millions de DH, en augmentation de 15%, et un investissement de 45,3 millions , dont presque 23% est destiné à l’extension et au développement de nouvelles prestations et d’équipements d’essais.

A l’issue des débats, le conseil d’administration a félicité la direction et l’ensemble du personnel du LPEE pour les résultats obtenus, conclut le communiqué.

(Avec MAP)