Le Conseil d’Administration INJAZ Al-MAGHRIB, prolonge le mandat de Mme Laila MAMOU, Présidente Directrice Générale de l’Association

Lors de sa réunion en date du 6 octobre 2021, le Conseil d’Administration d’INJAZ Al-Maghrib a félicité Mme Laila MAMOU, Présidente Directrice Générale de l’Association depuis 2016, pour son leadership et son engagement, et ce malgré ses diverses responsabilités par ailleurs.

Des performances qui ont permis à INJAZ Al-Maghrib de se positionner en tant qu’acteur majeur dans l’éducation entrepreneuriale des jeunes.

De ce fait, le Conseil a décidé de prolonger son mandat de 3 ans au sein de l’Association avec toujours la même confiance et l’ambition de préparer un vivier de jeunes entrepreneurs qualifiés qui feront le Maroc de demain.

Le Conseil a également nommé deux nouveaux membres de bureau de l’Association, aux postes de trésorière et vice trésorière en remplacement des membres sortants, qu’il a remercié pour leur professionnalisme et l’excellent travail réalisé au sein d’INJAZ Al-Maghrib.

A propos d’INJAZ Al-Maghrib

Membre du réseau Junior Achievement Worldwide et INJAZ Al-Arab, INJAZ Al-Maghrib est une association reconnue d’utilité publique créée en 2007 à l’initiative du groupe AL MADA qui a pour mission de développer les compétences entrepreneuriales des jeunes grâce à l’implication de l’entreprise dans l’enseignement public. INJAZ Al-Maghrib adapte au contexte marocain des programmes de Junior Achievement Worldwide leader mondial en matière de formation à l’entreprenariat depuis 1919; programmes qui, depuis la signature de la convention de partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale de la Recherche Scientifique de l’Enseignement Supérieur et de la Formation Professionnelle le 11 mai 2018, sont désormais inscrit dans le curricula des jeunes notamment pour les programmes :

‘Jamaati’, ciblant le primaire et le ‘Company Program’ qui est déployé auprès des lycéens et étudiants. Grâce à des activités concrètes et variées, guidées par les cadres d’entreprise bénévoles tout au long de la formation, les jeunes développent une meilleure compréhension de l’entreprise et du tissu économique. Ils apprennent à faire preuve d’initiatives et à travailler en équipe, à renforcer leurs compétences entrepreneuriales mais aussi managériales grâce à la méthode de l’apprentissage par l’action « learning by doing ».