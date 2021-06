Le gouvernement accorde une grande attention au chantier social

Le gouvernement a accordé une grande attention au chantier social dans lequel le Maroc s’est résolument engagé depuis des années sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, a indiqué le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Dans un document publié sur le site officiel du Département de Chef du gouvernement, M. El Otmani a souligné que l’Exécutif s’est engagé, dans son programme gouvernemental, à renforcer et développer les différents plans d’assistance sociale, à en améliorer la gouvernance et l’efficacité, à lancer le chantier de réforme du système de ciblage, à diversifier et étendre les mécanismes de soutien aux catégories vulnérables, à élargir la couverture médicale de base et les régimes de retraite et à développer le régime d’indemnisation pour perte d’emploi.

Ces projets de réforme et ces mécanismes sociaux ont abouti à des résultats tangibles, s’est-il félicité.

Afin d’assurer la mise en oeuvre optimale de ce chantier de généralisation de la protection sociale, conformément aux Hautes orientations Royales, le projet comprend quatre axes majeurs, à savoir la généralisation de l’assurance maladie obligatoire de base au profit de 22 millions de bénéficiaires supplémentaires en 2021 et 2022 et des allocations familiales en 2023 et 2024 pour couvrir près de 7 millions d’enfants en âge de scolarité, a expliqué M. El Otmani.

Il s’agit également de l’élargissement à l’horizon 2025 de la base des adhérents aux régimes de retraite pour inclure les personnes qui exercent un emploi et ne bénéficiant d’aucune pension, et la généralisation de l’indemnité pour perte d’emploi en 2025 pour couvrir toute personne exerçant un emploi stable à travers la simplification des conditions pour bénéficier de cette indemnité et l’élargissement de la base des bénéficiaires.

S’agissant de l’élargissement de la couverture médicale, M. El Otmani a souligné que ce projet Royal vient encadrer et accélérer la cadence d’exécution des programmes gouvernementaux dans ce domaine, ce qui a permis la réalisation d’une hausse du taux de couverture médicale de base ces dernières années pour atteindre environ 70 % de la population en 2019 contre 52 % en 2015 et 35 % en 2012, et ce grâce à l’élargissement de cette couverture pour englober plusieurs catégories sociales.

Il a sur un autre registre affirmé que la période 2017-2019 a été marquée par la poursuite de la mise en œuvre de l’INDH dans sa deuxième phase avec la mobilisation d’une enveloppe de plus de 10,71 milliards de dirhams pour l’exécution des différents programmes de cette initiative.

Dans ce document, qui contient des données et des statistiques sur l’action du gouvernement dans le domaine social, M. El Otmani a précisé qu’au cours de l’exercice 2021, il a été procédé au changement de l’appellation du “ Fonds d’appui à la cohésion sociale” pour devenir “Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale” avec un budget de 9,5 milliards de dirhams, tout en élargissant ses champs d’intervention et en renforçant ses ressources par des recettes supplémentaires.

Le Chef du gouvernement a par ailleurs mis en relief les mécanismes d’appui aux femmes en situation de précarité et aux personnes en situation du handicap, les efforts visant à renforcer la généralisation d’accès au logement social, le Programme national intégré pour l’autonomisation économique des femmes, la réforme des établissements de protection sociale, l’organisation et la restructuration du domaine de l’action sociale et l’indemnisation pour perte d’emploi.

Le gouvernement s’emploie à la mise en œuvre de plus de 100 programmes sociaux par plusieurs départements ministériels et établissements spécialisés, a affirmé M. El Otmani, notant que pour atteindre les plus hauts niveaux de convergence et d’efficacité, le gouvernement a mis en place une vision intégrée de la protection sociale suite aux Assises Nationales de la Protection Sociale, organisées en novembre 2018.

( Avec MAP )