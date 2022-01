Le HCR exhorte l’Europe à négocier une réforme durable de l’asile

Le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) a exhorté la France, qui occupe la présidence tournante de l’Union européenne le premier semestre de 2022, ainsi que la République tchèque qui lui succédera, à « négocier une réforme durable » de l’asile pour mettre fin aux « violations des droits » aux frontières de l’Europe.

Dans un document qui rassemble ses recommandations, publié lundi, l’agence onusienne invite Paris et Prague à donner la priorité à une meilleure protection des réfugiés en Europe et dans le monde. Il s’agit ainsi de « négocier une réforme durable de l’asile sur la base du Pacte » migratoire présenté par Bruxelles, et à « réaliser des progrès sur des questions clés telles que la solidarité intra-UE et des conditions d’accueil adéquates ».

Pour le HCR, la France et la République tchèque doivent s’orienter vers des « procédures d’asile équitables et rapides afin de déterminer dans les meilleurs délais qui a besoin d’une protection internationale et qui n’en a pas, dans le respect des garanties juridiques.

En l’absence de consensus sur un régime d’asile européen commun, le HCR craint une hausse « de pratiques préjudiciables », notamment des propositions visant à externaliser ou délocaliser les obligations en matière d’asile vers des pays tiers.

Alors que de nombreux pays de l’UE restent attachés au droit européen et international relatif aux droits de l’homme et à la protection des réfugiés, de nombreux incidents de renvois violents aux frontières de l’UE se sont poursuivis en 2021. Selon le HCR, ces pratiques mettent des vies en danger et portent atteinte aux droits humains fondamentaux, notamment au droit de demander l’asile.

Avec MAP