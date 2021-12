Le Liban au centre de tous les efforts des Nations Unies

Le Liban est au centre de tous les efforts et stratégies des Nations Unies, a affirmé, lundi à Beyrouth, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.

« Le Liban est aujourd’hui au centre de tous nos efforts et stratégies, tant au niveau du Secrétariat qu’au niveau des différentes agences qui coopèrent avec les autorités libanaises« , a-t-il dit lors d’une rencontre avec le Premier ministre Najib Mikati et le gouvernement libanais.

Cité par un communiqué de l’ONU, M. Guterres a souligné l’importance d’adopter des stratégies unifiées entre les Nations Unies et les dirigeants libanais qui s’alignent sur la recherche d’un Liban pacifique et stable pour offrir espoir et opportunités à tout son peuple, ajoutant que les Nations Unies sont prêtes à soutenir le Liban dans ses négociations avec les institutions financières internationales pour les inciter à fournir le maximum de soutien possible au pays.

De son côté, M. Mikati a fait savoir que le Liban avait un besoin urgent de davantage d’assistance, notamment pour un programme d’aide en espèces pour des centaines de milliers de familles, exhortant, par la même, l’aide de la communauté internationale pour faciliter le retour des réfugiés syriens dans leur patrie.

Plus tôt dans la journée, le secrétaire général de l’ONU avait rencontré le président de la Chambre des députés du Liban, Nabih Berri, s’engageant à faciliter les négociations pour la démarcation de la frontière maritime permettant au Liban de tirer pleinement parti des ressources naturelles. M. Guterres a également déposé une gerbe à un mémorial de l’explosion du port de Beyrouth d’août 2020.

M. Guterres est arrivé dimanche au Liban pour exprimer sa solidarité avec le peuple libanais, alors que le pays est dans une situation difficile.

(Avec MAP)