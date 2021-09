Le Maroc à l’honneur de la 3e édition de la course annuelle “YES WE RUN”

Le Maroc a été mis à l’honneur, samedi soir, à l’occasion de la troisième édition de la Course Annuelle “YES WE RUN” de la ville de Courbevoie, en région parisienne.

Le coup d’envoi de cette manifestation sportive annuelle, qui a réuni des centaines de participants toutes catégories d’âge confondues et de différentes nationalités, a été donné dans une ambiance festive par Hiba Iraki Housseyni, Consule Générale du Royaume à Colombes, et Jacques Kossowski, maire de Courbevoie ainsi que son adjoint au Sport, Khalid Ait Omar, entre autres personnalités.

A cette occasion, le drapeau marocain et les noms de plusieurs villes marocaines ont flotté tout le long du trajet de la course, offrant un nouveau paysage à la ville de Courbevoie, une manière pour les organisateurs de rendre hommage au Royaume et de saluer l’amitié franco-marocaine.

Les initiateurs de cette manifestation sportive ont également décidé que les tee-shirts techniques de l’évènement offerts aux coureurs soient verts et rouges, les couleurs du drapeau national marocain.

Pour cette troisième édition, le tracé des courses de 5 KM et 10 KM a été conçu de manière à permettre aux participants de parcourir les plus belles rues de Courbevoie et attirer le plus grand nombre d’athlètes pour un moment fédérateur et convivial à tout âge.

La course de 5 KM a été remportée par le Franco-Marocain Azeddine Habbz, athlète qui a participé aux derniers jeux olympiques de Tokyo, tandis que la première place de la course de 10 KM est revenue à Bilal Safadi.

Organisée par le Club d’Athlétisme de Courbevoie avec le soutien de la Ville de Courbevoie et en collaboration avec des associations franco-marocaines de la région parisienne, “YES WE RUN” a proposé aussi en milieu d’après-midi une course de 1000m sur le stade de la ville pour les jeunes de 7 à 12 ans, qui a été parrainée par l’athlète Mehdi Baala, médaillé olympique sur 1.500 m et détenteur du record de France du 1000 m.

Ouverte à tous les âges, “YES WE RUN” est non seulement un rendez-vous sportif, mais aussi une belle occasion durant laquelle les rues de Courbevoie ont été découvertes sous les belles couleurs du Maroc et de ses villes, a déclaré à la MAP Mohamed Hicham, président de l’Association Action citoyenne d’alternative (ACCIAL).

Cette course, dont l’édition précédente avait été annulée en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, permet également aux habitants de la ville de renouer avec les rassemblements sportifs, mais aussi de se rencontrer et d’échanger dans une ambiance des plus conviviales, a-t-il ajouté.

