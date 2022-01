Le Maroc distribuera des dons de produits alimentaires au Royaume-Uni

Par Mouhamet NDIONGUE

Le Conseil des exportations alimentaires du gouvernement marocain, Morocco Foodex s’est associé à FareShare, la principale organisation caritative britannique luttant contre la faim et le gaspillage alimentaire, dans le cadre d’un accord unique en son genre visant à faire don de denrées alimentaires marocaines aux personnes dans le besoin.

Le Maroc est un grand exportateur international d’agrumes, de légumes et de poisson. Ses exportations vers le Royaume-Uni ont augmenté d’un tiers depuis le Brexit, à plus de 30 000 tonnes. Grâce à cet accord, le Maroc redistribuera les dons de ses fournisseurs de produits alimentaires via FareShare à travers le Royaume-Uni.

L’accord fait suite à l’ouverture d’une nouvelle route maritime directe entre le Maroc et le Royaume-Uni, qui réduira les temps de trajet par route de six jours à moins de trois. Jusqu’à présent, le commerce entre le Maroc et le Royaume-Uni passait par l’Espagne par la route.

La nourriture et les boissons ont été données à FareShare par des sociétés telles qu’Atlas Olive Oil, Olea Capital, Cartier Saada et Mutandis.

Les produits devraient arriver à l’entrepôt de FareShare à Southampton plus tard dans la journée (mercredi 19 janvier) où ils seront décomposés en plus petites quantités et redistribués via le réseau FareShare de 10 500 organisations caritatives à travers le Royaume-Uni.

La première livraison de produits destinés à FareShare comprend : 936 litres de jus de fruits, 240 kilos de pâtes, 60 kilos de semoule, 36 litres d’huile d’olive extra vierge et 28 kilos d’olives vertes et noires

En 2020-21, FareShare a redistribué 55 000 tonnes de nourriture dans ses 30 entrepôts, soit l’équivalent de plus de 132 millions de repas.

Plus de 2 millions de tonnes d’aliments bons à manger sont gaspillés chaque année dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire britannique. La nourriture devient excédentaire pour de nombreuses raisons, notamment un étiquetage incorrect, des changements de dernière minute dans les commandes déjà expédiées et une demande inférieure aux prévisions.

Lindsay Boswell, PDG de FareShare a déclaré : « Nous sommes ravis de recevoir cette nourriture et cette boisson du Maroc. Nos 30 entrepôts se tiennent prêts à court terme pour recevoir des aliments nutritifs bons à manger, d’où qu’ils viennent dans la chaîne d’approvisionnement, et les acheminer aux personnes qui en ont besoin, rapidement, surtout à cette période de l’année. La priorité est de s’assurer que la nourriture n’est pas gaspillée mais qu’elle va aux gens – ce qui est la meilleure chose à faire socialement, écologiquement et économiquement avec un surplus de nourriture. » Et d’ajouter, « Nous espérons vivement que cela deviendra un accord à long terme entre le gouvernement marocain et FareShare – pour recevoir les excédents alimentaires de ce nouveau lien commercial. »

L’annonce fait suite à la campagne de trois mois « Du Maroc au Royaume-Uni » de Morocco Foodex visant à promouvoir les avantages de la nourriture marocaine auprès des entreprises et des consommateurs britanniques. »

Selon El Mehdi El Alami, directeur de la promotion et du développement de Morocco Foodex, « C’est un partenariat dont nous sommes très fiers, et nous remercions tous les partenaires qui ont participé à cette action dont Atlas huile d’olive, Olea capital, Cartier Saada, Mutandis et AGTT pour les transports. Par cette initiative, nous souhaitons montrer notre amitié avec le Royaume-Uni en permettant au plus grand nombre de goûter nos produits, notamment ceux qui en ont besoin en ces temps difficiles. Nous avons été touchés par les actions menées par FareShare et depuis le début de notre camp ».