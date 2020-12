Le Maroc profite de l’expertise israélienne dans le domaine de la gestion de l’Eau

Alors que la sécurité hydrique au Maroc est menacée, la coopération économique bilatérale entre le Maroc et Israël pourrait être un grain d’or pour mieux gérer les ressources en eau, dans les différentes régions du Royaume.

Le Maroc se prépare pour redonner un nouveau souffle à son potentiel économique, suite au rétablissement des relations avec Israël. Dans une déclaration à la presse, au lendemain de l’annonce de cette normalisation, Moulay Hafid El Alamy a indiqué que « le Royaume peut avoir accès à tous les brevets d’innovation israéliens, dans divers domaines, à savoir les télécoms, les technologies aérospatiales ou à usage civil, les objets connectés, la cybersécurité, les innovations médicales, etc ».

Pour concrétiser ce partenariat, quatre accords ont été signés entre les deux pays, dont notamment un mémorandum d’entente sur l’innovation et le développement des ressources en Eau, en se référant à la situation de ces ressources au Maroc qui est « alarmante », selon un rapport du Conseil économique, social et environnemental CESE. « Les ressources en eau sont actuellement évaluées à moins de 650 m3/habitant/an, contre 2500 m3 en 1960, et devraient baisser en deçà de 500 m3 à l’horizon de 2030 ».

En effet, ce mémorandum d’entente prévoit la coopération technique, en matière de gestion et d’aménagement de l’Eau. Il a été signé, ce mardi, par M. Hammou Bensaadout, Directeur Général de l’Eau au ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau et M. Yechezkel Lifshitz, Directeur Général du ministère des Ressources en Eaux.

Rappelons que cette visite, qui a été suivie par la signature de plusieurs accords bilatéraux, touchant divers domaines, intervient dans le cadre de l’entretien téléphonique qui a eu lieu, le 10 décembre 2020, entre SM le Roi Mohammed VI et le Président Donald Trump. Le Maroc est donc le quatrième pays du monde arabe à annoncer cette année une normalisation de ses relations avec Israël, après les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan.