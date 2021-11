Le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale lance la campagne nationale de la vaccination contre la grippe saisonnière

Sous le slogan « Face à la grippe, Je me protège », le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale lance la campagne nationale de prévention contre la grippe saisonnière, dans l’objectif de réduire le risque des complications graves, surtout chez les personnes vulnérables. Cette campagne se poursuivra tout au long de la saison grippale.

La grippe est une infection virale aigue des voies respiratoires, survenant sous forme d’épidémies saisonnières durant l’automne et l’hiver. Il s’agit d’une maladie généralement bénigne, pouvant néanmoins entrainer de graves complications, voire le décès, chez les personnes vulnérables, notamment les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées et/ou souffrant de maladies chroniques. La vaccination demeure le meilleur moyen pour se prémunir d’une issue grave de cette infection.

Dans le contexte sanitaire inédit de la pandémie de Covid-19, où la co-circulation du virus grippal et du virus SARS-COV2 n’est pas exclue, le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale souligne l’importance d’une couverture vaccinale antigrippale élevée chez les personnes à risque et rappelle que le respect rigoureux des mesures barrières, d’hygiène et de distanciation physique permettent de prévenir à la fois la Covid-19 et la grippe.