Le ministère de la Santé et la FNS d’accord sur le renforcement de la sécurité médicamenteuse au Maroc

Le ministère de la Santé et de la protection sociale et la Fédération nationale de la santé (FNS) ont convenu de l’importance de renforcer la sécurité médicamenteuse au Maroc, indique un communiqué de ce département.

Les deux parties ont insisté, dans ce sens, sur la mise au point d’une approche d’anticipation et de concertation avec l’ensemble des partenaires et des intervenants en vue de garantir un stock national de médicaments répondant aux normes de qualité, particulièrement en termes de médicaments essentiels et de produits de santé, souligne le communiqué sanctionnant une séance de travail tenue lundi à Rabat.

L’accent a été également mis sur la pertinence de l’action commune pour trouver les voies appropriées à même d’aider à surmonter les obstacles et à donner corps à la politique nationale en la matière, qui tend à élaborer des stratégies d’avenir portant sur les secteurs connexes.

→ Lire aussi : Covid-19: l’Agence européenne des médicaments approuve deux traitements par anticorps

Les intervenants à cette rencontre ont salué les efforts déployés par le ministère de tutelle via la Direction du médicament et de la pharmacie en soutien aux services hospitaliers, et l’approvisionnement des établissements publics et privés en quantités suffisantes de ces produits.

La tenue de cette séance s’inspire de l’approche participative suivie par le ministère dans ses rapports avec les différentes composantes du système de santé, dans le cadre des travaux de la Commission nationale de pharmacovigilance, a-t-on expliqué dans le communiqué.

La Fédération nationale de la santé représente un large spectre de professionnels et d’opérateurs du domaine, notamment l’industrie pharmaceutique (fabricants, importateurs et distributeurs), le secteur des dispositifs médicaux, les cliniques privées et les biologistes.

( Avec MAP )