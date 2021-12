Le ministère de l’Education nationale accorde un grand intérêt à la promotion du sport scolaire, a indiqué vendredi à Agadir, le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa.

Le sport scolaire est une composante essentielle de la qualité du système de l’éducation et de la formation, a souligné M.Benmoussa dans une déclaration à la MAP en marge de l’inauguration du centre de sport et étude au lycée qualifiant « Youssef Bnou Tachafine ».

Et d’ajouter que le ministère œuvre en faveur de la participation de l’ensemble des apprenants dans le cursus sport-étude et déploie dans ce sens des efforts considérables pour la mise en place des infrastructures nécessaires, mettant l’accent sur le rôle des Ligues sportives dans l’accompagnement et la réussite de ce programme qui vise à donner aux élèves une opportunité pour faire valoir leurs aptitudes et leur préférence pour le sport.

Ce cursus permet aussi aux apprenants de concilier entre la formation sportive et l’apprentissage scolaire, a-t-il souligné.

Nécessitant un investissement de plus de 3.44MDH, le centre de sport et étude au lycée qualifiant « Youssef Bnou Tachafine » comprend des terrains de sport (6952m2) et un dortoir (570m2/80 lits).

La réalisation de cette infrastructure s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets de la loi-cadre 51.17, notamment le projet n°11 relatif à la promotion du sport scolaire.

( Avec MAP )